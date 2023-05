L'Ukraine dit avoir contré l'attaque de drones "la plus importante" sur Kiev

Des dizaines de drones explosifs lancés par la Russie ont été détruits en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, selon les autorités ukrainiennes. Toutefois, deux personnes ont été tuées et trois ont été blessées.

L'Ukraine a dit dimanche avoir contré dans la nuit "l'attaque de drones la plus importante" sur Kiev "depuis le début de l'invasion" russe. Les autorités militaires ont affirmé avoir détruit 52 des 54 drones explosifs lancés par Moscou dans le pays dont une quarantaine au-dessus de Kiev.

La Russie a de son côté affirmé que les Occidentaux "jouaient avec le feu" après le feu vert récent des Etats-Unis pour des livraisons futures d'avions de combat F-16 à Kiev.

Dans la capitale ukrainienne, l'intensité des bruits sourds dans la nuit a marqué les habitants.

L'alerte aérienne a duré cinq heures

"Les gens sont sous le choc. Les dégâts sont importants, les vitres sont brisées, le toit est abîmé", déplore à l'AFP Serguiï Movtchane, 50 ans, un habitant du quartier de Petcherskiï, où les débris d'un drone abattu par la défense antiaérienne ont endommagé son immeuble, sans faire de victimes.

Cette attaque s'est déroulée "en plusieurs vagues et l'alerte aérienne a duré plus de cinq heures", a dénoncé l'administration militaire régionale. "Plus de 40 drones russes ont été détruits par la défense antiaérienne" au-dessus de Kiev, a-t-elle indiqué.

Une efficacité saluée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien: "Chaque fois que vous abattez des drones et des missiles ennemis, des vies sont sauvées. (...) Vous êtes nos héros", a-t-il dit sur Telegram à l'adresse des militaires de la défense antiaérienne.

Deux morts et trois blessés

"Kiev a tenu bon", s'est de son côté félicité le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak.

Les autorités ont toutefois enregistré deux morts et trois blessés à Kiev. Selon l'administration régionale, "après destruction des drones" russes, "des débris sont tombés sur un immeuble de sept étages" dans le quartier de Golosiïvskiï, tuant une personne et en blessant une autre.

Un incendie s'est également déclaré dans une zone d'entrepôts, propageant les flammes sur 1.000 m2 et tuant une personne sur les lieux, selon la même source.