Nord Stream: qui aurait intérêt à faire sauter les gazoducs qui fournissent l'Europe?

Trois explosions ont gravement endommagé les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Si la piste de sabotage semble acquise, le motif est plus flou. Rendant plus difficile la traque du coupable.

De mystérieuses explosions ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui acheminent le gaz de la Russie à l'Allemagne via les eaux internationales de la mer Baltique près du Danemark et de la Suède. L'hypothèse d’un sabotage est la plus vraisemblable. Car une explosion sous-marine, peut être un accident mais trois explosions en quelques heures en trois endroits différents sur deux gazoducs différents, cela ne peut pas être accidentel.

Le gazoduc Nord Stream 2 a d’abord été touché par une explosion dans la nuit de lundi à mardi, et son jumeau, le Nord Stream 1 a ensuite lui aussi été endommagé par deux nouvelles explosions. Les instituts de sismologie, danois et suédois ont enregistré les secousses et les attribuent à de fortes détonations. Autrement dit le plus vraisemblable c'est que des bombes ont été déposées. Et résultat, on assiste à une gigantesque fuite de gaz, et à des bouillonnements à la surface de la mer. Les photos aériennes montrent des cercles d’un kilomètre de diamètre, à l'intérieur desquels, la mer est blanche.

Deux gazoducs hors-service

Ces deux grands gazoducs jumeaux étaient hors-service. Nord Stream 2, flambant neuf, n'a jamais été inauguré à cause de la guerre en Ukraine. Nord Stream 1 en revanche, continuait à fournir du gaz à l'Europe jusqu'à cet été, le gaz russe n'étant pas soumis à un embargo. Mais Moscou a finalement décidé de couper le gaz, pour protester contre les sanctions.

D’abord, les Russes ont inventé un problème technique, une turbine en panne. Et puis le 5 septembre, ils ont dit la vérité. Oui, ils ont bien décidé de fermer le robinet de gaz pour protester contre le soutien militaire de l'Europe à l’Ukraine. Depuis cet été, les deux gazoducs étaient donc fermés, mais facile à remettre en service. Désormais, ils sont troués, plein d’eau. Sans doute définitivement hors service. Et en tout cas leur remise en état coûterait une fortune.

Le mobile des Américains

Alors qui a intérêt à saboter les gazoducs russes? Sans surprise, l'Ukraine accuse la Russie, la Russie récuse les soupçons et n'exclut aucune hypothèse, l’Europe parle d’un sabotage sans désigner le coupable, les Américains ne veulent pas spéculer. Mais spéculons tout de même un peu.

D’abord on peut exclure, une organisation terroriste parce que ces tuyaux se trouvent à une centaine de mètres de profondeur, il faut des sous-marins pour les atteindre. Seule, une armée et donc un état est capable de mener une telle opération.

Ensuite on peut se demander à qui profite le crime? Les Américains ont tout fait pour s’opposer à la mise en service de Nord Stream 2. Ils avaient même décidé de sanctionner les entreprises européennes qui participaient à la construction en expliquant que les Européens allaient devenir trop dépendant au gaz russe. Et accessoirement les Américains préfèrent que l'on achète le gaz américain.

Washington a donc un mobile. Sauf que le scénario de l'armée américaine qui viendrait saboter un gazoduc stratégique au cœur de l'Europe, paraît assez inimaginable. C'est en tous cas ce qu'assurent des spécialistes du renseignement et des militaires Français interrogés par RMC et qui ne l’envisagent pas une seule seconde.

"Prévisible, stupide et absurde", d'accuser la Russie selon le Kremlin

On ne voit pas bien non plus quels pays européens pourraient avoir un intérêt à ce sabotage. On n’imagine pas non plus que l’Ukraine en soit capable. Reste donc effectivement par déduction, les Russes dont les sous-marins sont très présents dans la zone, 365 jours par an.

Si c’était le cas, ce serait le signe d’une fuite en avant. De la volonté de définitivement priver l'Europe du Gaz russe, en espérant que l'Europe grelotte et que les opinions publiques européennes se retournent contre les sanctions

Sauf qu’on ne comprend pas très bien l'intérêt des russes de détruire leurs propres installations, puisque ces Gazoducs appartiennent à Gazprom, et que ces installations leur ont tout de même coûté 10 milliards de dollars.

Le Kremlin a même réagi ce mercredi matin, et estime qu'il est "stupide et absurde" de suspecter la Russie d'être derrière les fuites massives détectées après des explosions ayant touché les gazoducs Nord Stream. "Il était assez prévisible" que certains mettent la Russie en cause, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Prévisible, stupide et absurde", a-t-il ajouté, affirmant que les fuites touchant Nord Stream 1 et 2 étaient "problématiques" pour Moscou, car le gaz russe qui s'en échappe "coûte très cher".

Sur le même sujet Russie: de nouvelles menaces nucléaires au dernier jour des référendums d'annexion en Ukraine

Le mystère reste donc entier à cette heure. Les saboteurs, pour l'instant, ont réussi à ne pas se faire prendre...