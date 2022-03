Ukraine: quel bilan après trois semaines de guerre?

Trois semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation humaine reste dramatique alors que plusieurs villes sont encerclées par l'armée russe.

La tension ne baisse pas en Ukraine après trois semaines de guerre. La capitale ukrainienne Kiev, que les forces russes tentent d'encercler, a été à nouveau visée mercredi, et secouée à l'aube jeudi par plusieurs fortes explosions.

Les tirs russes contre plusieurs villes se sont intensifiés, et les villes de Kharkiv (nord-est) et Marioupol (sud-est) sont ainsi bombardées sans répit. Voici la situation au 21e jour de l'invasion russe:

- Kiev et le Nord

Les forces russes tentent toujours d'encercler Kiev, qui était sous couvre-feu depuis mardi 20h jusqu'à jeudi 7h. Les explosions se poursuivent au sein de la capitale ce jeudi. D'épaisses colonnes de fumée noire s'élevaient mercredi au-dessus de la ville, comme la veille, quand plusieurs frappes russes avaient touché des immeubles d'habitation, faisant au moins quatre morts. Les autorités locales n'ont fourni aucun bilan ni précisions dans l'immédiat.

Kharkiv (nord), deuxième ville d'Ukraine, est entourée par les forces russes sur plusieurs côtés et les grands axes, mais n'est pas encerclée. Des combats font aussi rage dans cette ville.

- Situation cruciale à Marioupol

Les soldats russes tentent toujours de prendre Marioupol, ville portuaire stratégique sur la mer d'Azov, assiégée depuis des jours. Située à environ 55 kilomètres de la frontière russe et à 85 kilomètres du fief séparatiste de Donetsk, c'est la plus grande ville encore aux mains de Kiev dans le bassin du Donbass.

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiés plus d'un millier de personnes.

La prise par Moscou de Marioupol serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait de faire complètement la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

- Biden traite Poutine de "criminel de guerre"

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine, de "criminel de guerre". Le président américain a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe "sans précédent" d'un milliard de dollars en une semaine. "Nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée", a-t-il dit.

- Quel bilan humain?

Aucun bilan précis n'était disponible dans l'immédiat. Au moins 691 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués en Ukraine, et plus de 1.140 blessés (dont 62 enfants), d'après le dernier bilan du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) en Ukraine, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.

"Environ 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a déclaré de son côté samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine affirme que l'armée russe, elle, a perdu "environ 12.000 hommes". Moscou a annoncé le 2 mars un seul et unique bilan (498 soldats tués). Le Pentagone a fourni pour sa part une estimation de 2.000 à 4.000 morts russes en 14 jours.

La municipalité de Marioupol affirme que près de 2.200 habitants ont péri dans cette seule ville.

- Moscou veut la neutralité de l'Ukraine, qui refuse

Les pourparlers russo-ukrainiens se sont poursuivis mercredi avec la proposition russe d'un statut neutre de l'Ukraine sur le modèle suédois ou autrichien. Le négociateur en chef ukrainien a refusé "un modèle suédois ou autrichien" et réclamé des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie dont les signataires s'engageraient à intervenir de leur côté en cas d'agression.

- Réfugiés et déplacés

En presque trois semaines de guerre, plus de trois millions de personnes ont fui l'Ukraine, majoritairement vers la Pologne, d'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Dont 1,4 million d'enfants, soit "pratiquement un enfant par seconde", selon l'Unicef.

- Poutine revendique un "succès"

Le président russe Vladimir Poutine a assuré que son opération militaire en Ukraine était un "succès", affirmant que Moscou ne laisserait pas ce pays devenir une "tête de pont" pour des "actions agressives" contre la Russie.