"Un gros stress": le témoignage d'une famille française qui a dû fuir les incendies à Rhodes

Le feu de forêt qui ravage une partie de l'île de Rhodes, en Grèce, ne faiblit pas. Au moins 30.000 personnes ont été mises à l'abri et 2.000 ont été évacuées par bateau. Pour les touristes, les vacances tournent au cauchemar. Nicolas, sur place avec ses deux filles, témoigne pour RMC.

Cela fait sept jours que le feu de forêt progresse sur l'île de Rhodes, en Grèce. "Les conditions (météorologiques) restent extrêmes (...)", a averti un porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, lors d'un point presse dimanche après-midi. Cinq hélicoptères et plus de 250 pompiers sont mobilisés.

À cette période de l'année, de nombreux touristes sont présents sur l'île. Au moins 30.000 personnes ont dû être mises à l'abri et 2.000 ont été évacuées par bateau.

Nicolas était en vacances avec ses deux filles sur l'île. Ils ont été évacués dans la nuit de samedi à dimanche, en urgence, à 3h.

"Je reçois un appel du réceptionniste qui me dit qu'il faut évacuer de toute urgence. Gros, gros stress, car on ne sait pas où on va", explique Nicolas.

Des enfants apeurés

Leur bâtiment est au sud de Lindos, à une dizaine de kilomètres des flammes, mais déjà sous l’épais nuage de fumée. La famille a donc embarqué dans sa voiture. Pour les enfants, difficile de comprendre la situation. "J'avais un peu peur que le feu vienne, qu'on soit près du feu", souligne Alanna, 12 ans.

"Elles ont eu très, très peur parce que moi, je n'ai pas eu trop le temps d'expliquer ce qu'il se passait. Pendant le trajet, elles me demandaient où on allait, mais je ne savais pas", affirme le papa.

La famille a donc décidé de suivre les bus des tours opérateurs qui évacuaient, eux aussi, leurs clients. Ils ont finalement été accueillis dans une école.

Peu d'informations mais un bel accueil

"On nous a donné des petits matelats, de l'eau. Sur ça, ils ont très bien géré. Par contre, il y avait du stress car on n'avait pas d'informations. De temps en temps, il y avait un peu de réseau et j'ai reçu une dizaine de messages de la famille disant que Rhodes était en feu, donc je ne savais pas trop, où, comment, si ça arrivait, je voyais juste la grosse fumée", raconte Nicolas.

La nuit a été éprouvante, mais la famille a pu repartir vers le nord de l'île, à l'abri des flammes pour le moment.