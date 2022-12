5 ans de la mort de Johnny Hallyday: en brocante, la popularité des disques et objets reste intacte

Il y a cinq ans, les Français perdaient une de leurs idoles, Johnny Hallyday. Cinq ans après, ils les écoutents sur les titres du chanteur n'ont pas baissé au contraire. Des centaines de cinémas vont aussi diffuser ce lundi son show de Bercy de 1992.

Cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, la ferveur n'est pas retombée chez de nombreux fans qui lui rendront hommage ce lundi à l'occasion des cinq ans de sa mort. Des milliers de fans vont également se retrouver dans les cinémas pour vibrer devant la projection du show de Bercy de 1992.

Pour les fans de Johnny, le feu ne s’est jamais éteint et reprend même de plus belle selon les professionnels. Gégé, 86 ans, brocanteur et fan de Johnny l’a remarqué. Depuis quelques semaines, ses ventes de disques -il en possède 3.000 à 4.000 (!)- augmentent.

“Depuis deux ou trois ans ça se calmait. Et là, je sens que ça repart le Johnny. On reparle de lui et les gens savent que chez moi on peut trouver des disques”, explique-t-il.

Toujours du mal à accepter

Des fans à la recherche de la perle rare comme Jocelyne, admiratrice depuis 50 ans. Cinq ans après la mort du chanteur, elle a toujours autant de mal à se faire à sa disparition. “Cinq ans oui ça me paraît énorme”, confie-t-elle en larmes.

Un amour inconditionnel pour Johnny que Jocelyne continue de partager avec ses amis fans.

“On a tellement vécu avec lui. On écoute encore et toujours sa musique. C’est un peu comme un membre de la famille. On va essayer de voir ensemble ce qu’on peut faire, soit une soirée, soit un repas pour en discuter”, explique-t-elle avec émotion dans la voix.

Jocelyne a également prévu de fêter l’anniversaire du chanteur en juin prochain.

En attendant, une messe anniversaire est prévue ce vendredi 9 décembre à l'église de la Madeleine à Paris, cinq ans jour pour jour après des funérailles suivies par des millions de Français.