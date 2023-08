"C'est un enjeu de santé publique": pourquoi le RN veut avancer l'heure du prime time à la télé

Alors que les programmes télé commencent de plus en plus tard le soir, un député du RN veut avancer l'heure du prime time, qui n'a cessé de reculer en 13 ans.

Les programmes télé débutent de plus en plus tard le soir. Entre 2009 et 2022, l’heure moyenne du lancement du prime time a été décalée de 29 minutes, assure Médiamétrie. Pour un retour des émissions et films du soir à 20h35, le député RN Thomas Ménagé a déposé ce lundi une proposition de loi pour enrayer le démarrage tardif des programmes et garantir des horaires raisonnables.

Car ces horaires sont un frein pour de nombreux Français, qui doivent faire l'impasse sur le film du soir. C'est le cas d'Hélène, une mère de famille, obligée de trancher: "Quand les programmes commencent habituellement à 21h05, comme on le voit régulièrement, malheureusement ce n'est pas possible de les regarder et en plus en famille".

"Les programmes intéressants commencent toujours trop tard"

Idem lorsqu’il n’y a pas école, ce qui agace un peu sa fille Hermine, 8 ans, qui entre en CE2: "Le soir, après manger, ou lorsque je mange, j'ai envie de regarder la télé, sauf que les programmes intéressants commencent toujours trop tard, et ma maman même pendant les vacances, elle me dit c'est trop tard et donc je dois aller me coucher, et je ne peux pas les regarder".

La voisine d'Hélène a décidé de contourner la difficulté: "Je vais regarder systématiquement en replay parce que j'ai un champ un peu plus large", assure-t-elle.

"Des enfants qui baillent à l'école"

Entre 20h30 et 21h15, il y a la bataille de la publicité comme le rappelle François Joste, spécialiste des médias: "Un spot de publicité de 30 secondes coûte, sur France 2, 30.000 euros, c'est donc un moment carrefour très important".

Un carrefour qui entraîne même des retards. Selon une étude de l'Arcom, toutes chaînes confondues, le retard moyen sur l'horaire annoncé de début de prime time était de 2 minutes et 39 secondes au premier semestre 2022.

"Ce qu'on demande, c'est que l'Arcom réunisse l'ensemble des chaînes pour qu'il y ait un horaire raisonnable parce que c'est un enjeu de santé publique", plaide Thomas Ménagé dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story. "Le lendemain, on voit des enfants qui baillent à l'école et qui ont des troubles de l'attention. Aujourd'hui, le temps de sommeil des Français est de moins de 7 heures par nuit", conclut l'élu.