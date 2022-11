"Ça va faire un vide": "Plus belle la vie" tire sa révérence ce vendredi, l'émotion des fans

Clap de fin pour Plus belle la vie. Le dernier épisode de la série de France 3 sera diffusé ce vendredi. A Marseille, l'émotion est forte chez les fans qui ont visité les studios de la série, alors qu'un collectif essaye de maintenir en vie le feuilleton.

La fin d'un règne de 18 ans. Plus belle la vie, c'est fini. Le dernier épisode, le 4.665e de la série diffusée quotidiennement sur France 3 depuis 2004, sera diffusé ce vendredi. À Marseille, c’est les yeux plein d’émotions que les fans du feuilleton se sont donnés rendez-vous dans les studios de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne, pour dire au revoir à leur série favorite.

De son côté, Céline, fan de la première heure, fait encore son deuil: "Ca fait quelque chose quand on suit le feuilleton tous les 18 ans." Elle ne souhaite qu'une chose: "qu'ils reviennent et que ça dure encore longtemps."

Chez les principaux protagonistes de la série, cette fin est aussi un déchirement. Une famille qui devant comme derrière les caméras s'est créée au fil des années et va se séparer au bout de 18 ans de complicité.

"On se racontait nos vies, on cherchait auprès des gens avec qui on travaillait de l'écoute" explique la productrice Claire de Larochefoucauld, c'est aussi dire aurevoir à une famille qui s'est créé derrière les caméras et qui va se séparer.