Palme d’or: qui est Justine Triet, lauréate et autrice d'un discours engagé sur les retraites?

Justine Triet a remporté samedi la Palme d’or à Cannes et s’est faite remarquer par son discours engagé contre la réforme des retraites.

Discours très politique et en même temps très franco-français. Juste après que Jane Fonda lui a remis la Palme d'or du festival de Cannes, la réalisatrice Justine Triet a dénoncé la réforme des retraites, la répression choquante de la contestation, et ce pouvoir dominateur et décomplexé qui cherche aussi à casser l'exception culturelle française.

Un discours applaudi par le public du Palais des festivals mais dénoncé par la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak qui s’est dite estomaquée par ces propos injustes… Et tout cela a relancé l'éternel débat sur le cinéma français qui serait gavé d’argent public.

Mais, au-delà de la polémique, c’est une consécration pour une jeune cinéaste. En 76 festivals de Cannes, elle n’est que la troisième femme à recevoir la Palme d’or après Jane Campion en 1993 et Julia Ducournau il y a deux ans…

Justine Triet a 44 ans, elle a grandi à Paris et a fait les Beaux-Arts. Elle se voyait peintre mais elle a bifurqué vers la vidéo. Elle tourne d’abord un court métrage documentaire le jour de la présidentielle de 2007. Et puis 5 ans plus tard, elle retourne le jour du deuxième tour de la présidentielle, le jour de la victoire de François Hollande mais cette fois un long métrage. C’est son premier film, "La bataille de Solférino".

Succès public avec son deuxième film

Avec son deuxième film, "Victoria", elle connaît le succès public et elle est nommée 5 fois aux César. C'était l’histoire d’une avocate mère célibataire et au bord de la crise de nerfs, le film était porté par Virginie Efira.

Deux ans plus tard, Virginie Efira est de nouveau l'interprète principale du troisième film de Justine Triet, "Sibyl". Et le quatrième, c’est le film primé à Cannes cette année, "Anatomie d’une chute". C’est l’histoire d’une écrivaine allemande qui tue son mari dans un chalet dans les Alpes. Et le film raconte le procès, surtout la façon dont tous les secrets d’une femme et d’un couple peuvent être mis à jour lors d’un procès d’assises.

Justine Triet a écrit le scénario avec son compagnon, le cinéaste et acteur Arthur Harari. Ensemble, ils ont deux enfants.

En tournage, la réalisatrice a la réputation d'être perfectionniste, capable de retourner jusqu'à 25 fois la même scène. Parce qu’elle croit au vertu de l’épuisement. Ce moment où un acteur peut devenir génial, parce qu’il est crevé.