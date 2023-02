Pierre Palmade accro à la cocaïne: "Sa carrière ne tient que parce qu'il a pris de la drogue"

Le pronostic de l'humoriste Pierre Palmade n'est plus engagé mais il risque désormais de devoir faire face à la justice après son accident de la route en Seine-et-Marne vendredi, alors que les premières analyses toxicologiques ont révélé que l'acteur était positif à la cocaïne.

L'enquête se poursuit trois jours après le violent accident de la circulation qui a gravement blessé quatre personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé et un enfant de 6 ans. Selon les premiers éléments, c'est le véhicule de l'humoriste Pierre Palmade, conduit par ce dernier près de son domicile en Seine-et-Marne, qui se serait déporté et aurait percuté une autre voiture arrivant en face.

Les premières analyses toxicologiques ont révélé que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de cocaïne, a indiqué le procureur de la République de Melun. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants.

"On sait depuis assez longtemps que Pierre Palmade consomme beaucoup de drogue", confirme dans "Charles Matin", ce lundi sur RMC et RMC Story, Benjamin Locoge, rédacteur en chef du service culture de Paris Match. "Il a besoin de longues périodes où il fait la bringue avec ses potes, où l'objectif est de baiser et de se défoncer", poursuit-il.

Une longue descente aux enfers et au moins deux cures

Depuis de nombreuses années, Pierre Palmade fait face à des problèmes d'addictions. Déjà en 1995, il avait été condamné pour usage de cocaïne. Toute sa carrière est jalonnée par de telles affaires. "Sa carrière ne tient que parce qu'il a pris de la drogue", juge Benjamin Locoge qui évoque une addiction commencée à son arrivée à Paris à 18-20 ans et la découverte de la cocaïne dans "la faune de nuit des bars du marais".

"La descente aux enfers va ensuite ne jamais s'arrêter. Il a fait au moins deux cures, mais soit il partait avant la fin, soit il replongeait vite", ajoute Benjamin Locoge.

"L'addiction est une maladie chronique comme un diabète, comme un cancer. Vous êtes traité, mais vous pouvez rechuter", abonde Laurent Karila, psychiatre et porte-parole de SOS Addictions. C'est cette addiction qui serait à l'origine de l'accident, donc. "Avec la consommation de drogue, lorsqu'on prend le volant, le risque d'accident mortel est multiplié par deux. Avec l'alcool en plus, il est multiplié par 29", ajoute Laurent Karila, qui évoque une désinhibition dangereuse.

"Quand vous consommez de la cocaïne, vous allez être excité, désinhibé, vous allez avoir une mauvaise définition du jugement, de l'attention, du raisonnement et de la prise de décision et vous pouvez perdre le contrôle", explique le psychiatre.

"Personne n'a vraiment essayé de l'excuser et personne ne le fera"

Aujourd'hui, le pronostic vital de Pierre Palmade, conscient à l'arrivée des secours, n'est plus engagé, a annoncé sa famille. Il risque désormais de faire face à la justice, puisqu'il encourt jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, comme une prise de drogue, une vitesse excessive ou un délit de fuite, cela peut aller jusqu'à dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

"S'il était soutenu, s'il avait des gens derrière lui, ces gens se seraient précipités sur les plateaux. Personne n'a vraiment essayé de l'excuser et personne ne le fera. Jusqu'ici, il ne faisait du mal qu'à lui-même et cela restait dans ce petit milieu parisien. À partir du moment où il détruit la vie d'une famille, ça devient inadmissible", déplore Benjamin Locoge, qui évoque une addiction connue de tous et assumée par le comédien qui en parlait dans ses sketchs.

"Il trouvait même ça un peu drôle, car il faisait rire grâce à ça et ça a toujours été accepté et entendu que Pierre n'était pas à l'heure, était en retard, pas bien, ne pouvait pas faire les interviews ou ne pouvait pas faire une date. Il arrivait cependant à faire semblant sur scène. Sur scène, il était très fort", conclut le journaliste.

Les policiers sont désormais à la recherche de deux passagers du véhicule de Pierre Palmade, qui aurait été aperçus par des témoins fuyant les lieux du drame. Des investigations sont en cours pour confirmer leur présence au moment de l'accident, a précisé le parquet de Melun.