14-Juillet: à Strasbourg, les commerçants redoutent de nouveaux débordements

À la veille de la fête nationale, les forces de l'ordre sont allées voir les commerçants de la ville de Strasbourg pour leur donner des consignes. Ils leur ont par exemple conseillé de garder leurs commerces éclairés, et de limiter leurs déplacements aux heures tardives.

Bus et tramway seront arrêtés à 22h ces jeudi et vendredi, et d’importants dispositifs policiers seront mobilisés à l’occasion de la fête nationale. Alors que le pays était encore en proie à des émeutes il y a quelques jours, après la mort de Nahel, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, veut éviter tout risque de débordements.

À Strasbourg, touchée par les émeutes, commerçants et habitants appréhendent ce 14 juillet. “Ça m'inquiète vraiment et il y en a largement assez maintenant, ça suffit”, appuie une commerçante de la ville.

Depuis quelques jours, les forces de l’ordre passent voir les commerçants. Par exemple, les hôtels de Sébastien ont reçu des consignes. Garder les lieux éclairés toute la nuit, limiter les déplacements à l’extérieur, et même déconseiller aux clients de sortir aux heures tardives.

“Ça ne m'était jamais arrivé. C’est la première fois qu’on me dit, un 14 juillet, qu’il faut limiter les déplacements”, appuie-t-il.

Il ne comprend pas qu’on en arrive là. “Moi, je ne suis pas inquiet, mais ce n’est pas normal. Ce n’est pas un moyen de s'exprimer que de dégrader. C’est un manque de civisme”, assure-t-il.

Les bals maintenus

Apple Store, Lacoste ou même Zara: à Strasbourg, lors des émeutes, plusieurs vitrines de magasins ont été brisées. Pour Fabienne, strasbourgeoise, ce sont toujours les commerçants qui payent.

“Je ne comprends pas pourquoi casser le travail. Le 14-Juillet, c’est quand même une fête où tout le monde devrait fêter, être libre. Tandis que là, nous, on est anxieux”, déplore-t-elle.

Une situation à relativiser tout de même pour Nathalie. “Il se peut que ce soit anxiogène pour certains, mais ce n’est pas mon cas. Il se peut qu’il y ait quelques manifestations, mais ça ne m’empêchera absolument pas de sortir”, assure-t-elle.

Malgré la situation, la ville a décidé de maintenir les bals des 13 et 14 juillet.