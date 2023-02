Accident de Pierre Palmade: "On n'est pas du tout à l'heure du pardon" selon l'avocat des victimes

Toujours hospitalisé, Pierre Palmade a présenté ses excuses, par la voix de sa sœur, à la famille des occupants du véhicule qu'il a percuté vendredi soir. Des excuses pour l'instant malvenues pour l'avocat des victimes, invité d'"Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

Cinq jours après l'accident impliquant Pierre Palmade, les trois occupants du véhicule percuté par la voiture du comédien sont toujours hospitalisés dans un état grave.

"Les victimes ne vont pas bien", assure ce mercredi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story, Mourad Battikh, l'avocat de la famille des victimes de l’accident. "Deux sont toujours en réanimation, le conducteur de 38 ans et son fils de 6 ans. Les trois personnes sont dans un état psychologique et physique désastreux", précise le conseil. "Le père et l'enfant ne sont pas dans la capacité d'être interrogés. La passagère, qui est sortie de réanimation, le sera quand elle sortira de l'hôpital", ajoute-t-il.

Mardi, la sœur de Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, a assuré que le comédien avait "honte" et assumerait "toutes les conséquences de ses actes". "Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme", a-t-elle ajouté dans un communiqué transmis aux médias.

Des excuses pour l'instant malvenues pour la famille des victimes. "Ils prennent ces excuses avec beaucoup de distance. Ce n'est pas le moment pour ça", assure leur avocat.

"On n'est pas du tout à l'heure du pardon. On est au moment de la recherche des deux individus qui ont lâchement quitté la scène. Ils ont des informations sur le déroulé de la soirée, sur les substances ingurgitées et le contexte", appelle Mourad Battikh alors que l'un de ces passagers présumé a été interpellé ce mercredi. "Les victimes ont besoin de réponses et qu'une sanction soit prononcée par un magistrat instructeur. On verra après pour le pardon, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour", ajoute le conseil.

"Seuls les quatre occupants du véhicule de mes clients sont les victimes"

Pour l'avocat, ces excuses ne sont pas déplacées mais il estime que le comédien est dans la communication et ne pouvait pas faire autrement que présenter de telles excuses.

Se pose désormais la question du nombre de victimes, alors que la femme de 27 ans gravement blessée dans l'accident, a perdu le bébé qu'elle portait depuis six mois. "Humainement, on sait qu'il y a quatre victimes. Juridiquement, c'est un débat qui doit avoir lieu après des analyses et une autopsie pour savoir si l'enfant, né d'une césarienne en urgence, a respiré", explique l'avocat de la famille. Si tel était le cas, Pierre Palmade pourrait être poursuivi pour homicide involontaire.

La famille craint désormais que la notoriété de Pierre Palmade ne joue en sa faveur: "La famille a vu les amis de Pierre Palmade, ici et là sur les plateaux de télévision, prêcher la bonne parole et expliquer comment c'est un artiste extraordinaire. Mon rôle, c'est de rééquilibrer médiatiquement cette parole en expliquant que seuls les quatre occupants du véhicule de mes clients sont les victimes", tonne Mourad Battikh, qui dit faire confiance à la justice.

Désormais la famille des victimes attend que Pierre Palmade soit entendu par les enquêteurs. Une audition pour l'instant impossible, alors que le comédien est toujours hospitalisé.