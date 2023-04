Accusations de Booba contre l'influenceur Dylan Thiry: deux députés saisissent la justice

Deux députés ont décidé de saisir le procureur de la République après la diffusion par le rappeur Booba d'enregistrements mettant en cause l'influenceur Dylan Thiry. Dans ces notes vocales, on entend l'influenceur se vanter de pouvoir faire payer l'adoption d'enfants et s'interroger sur un projet professionnel s'apparentant à du proxénétisme.

Le député Renaissance des Français de l'étranger Stéphane Vojetta et le député PS du Calvados Arthur Delaporte ont annoncé ce mercredi avoir saisi le procureur de la République de Paris après la diffusion par le rappeur Booba d'enregistrements audio de l'influenceur Dylan Thiry.

"Des enregistrements audio, semblant émaner de Dylan Thiry, influenceur connu des réseaux sociaux notamment pour ses fréquents déplacements à visée "humanitaire", ont été rendus publics", peut-on lire dans un communiqué commun diffusé par les deux élus sur Twitter.

"Dans ces notes vocales, Monsieur Thiry indique souhaiter aider une tierce personne à "adopter" un enfant à travers un acte manifestement illégal en échange d'une contrepartie économique", poursuivent les deux députés.

Des déclarations qui "s'apparenteraient à du trafic d'enfant"

Dans l'enregistrement d'une note vocale dévoilé mardi par le rappeur Booba, qui a fait de la lutte contre les "influvoleurs" sa bataille, on peut entendre l'influenceur Dylan Thiry évoquer l'adoption d'enfant pour une autre influenceuse connue sous le nom de Jazz, contre 100.000 euros. "Je peux faire en sorte qu’elle adopte. Je fais en sorte de leur demander 100.000 euros, minimum (à Jazz et son mari Laurent). Et je leur dis "venez à Madagascar" et ils me donnent 100K et moi, je fais tout pour eux pour qu’ils puissent adopter et, du coup, sauver un enfant", assure Dylan Thiry à son interlocuteur.

"Si je veux sauver une fille à Madagascar, je vais prendre le passeport d'un pote qui a une fille noire, lui va faire une déclaration de perte, et avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle, et je repars avec en Europe", poursuit Dylan Thiry.

Dans la foulée, l'influenceur a reconnu avoir envoyé ces notes vocales à une certaine Sandra, présentée comme la vice-présidente d'une association et également son agent. Il accuse Sandra d'avoir ensuite envoyé ces enregistrements à Booba "pour (le) salir".

Pour Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, ces déclarations "s'apparenteraient à du trafic d'enfant interdit par la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989".

Une tentative de proxénétisme?

Le rappeur Booba, qui s'en est également pris auparavant à Magali Berdah, la responsable de l'agence d'influenceurs Shauna Events, avait dévoilé de premiers enregistrements concernant Dylan Thiry ce lundi. On peut y entendre l'éphémère candidat du jeu Koh-Lanta s'interroger sur la perspective de devenir proxénète via MYM, un réseau social diffusant des contenus érotiques:

"J’ai une équipe derrière qui lui fait monter son compte direct à 600.000 ou 700.000 abonnés. La meuf va peut-être nous rapporter 60.000 euros et on lui donne le 20 % de ce qu’elle rapporte", assure le Luxembourgeois, expliquant vouloir "sauver les putes de faire les putes", à propos des prostituées de Dubaï où il réside, avant d'ajouter qu'il ne l'avait finalement pas fait.