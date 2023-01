Aisne: le corps d'une femme retrouvé en état de décomposition, son conjoint incarcéré

Le corps d'une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé en état de décomposition, dans une cave, à Perles (Aisne), le 4 janvier. D'après les premières constatations, le décès pourrait remonter à plusieurs mois. Un homme, probablement le conjoint de la victime et occupant du logement, a été mis en examen et incarcéré.

Macabre découverte à Perles (Aisne), entre Soissons et Reims, le 4 janvier. Le corps d'une femme, sans vie, a été retrouvé dans la cave d'une habitation.

D'après plusieurs journaux locaux, l'état de décomposition du cadavre laisse penser que le décès de cette femme d'une cinquantaine d'années date d'il y a plusieurs mois.

Selon France 3 Hauts-de-France, c'est la fille de la victime qui a donné l’alerte aux forces de l’ordre.

Le suspect avait fait croire à une séparation

L’identification du corps est en cours et "des analyses ont été ordonnées à cette fin. Les causes de la mort ne sont pas non plus formellement déterminées, mais l’hypothèse criminelle est aujourd’hui très privilégiée", a précisé Guillaume Donnadieu, le Procureur de Laon, à nos confrères de France 3.

D'après les voisins, qui se sont confiés aux journalistes du Courrier Picard, la femme vivait avec son compagnon dans ce village. Ce dernier avait dit que sa conjointe l'avait quitté il y a quelques mois.

Le conjoint a été incarcéré

L’homme était absent du domicile lors de la découverte du corps, révèle L'Union qui précise qu'il a, depuis, été interpellé, ivre, dans sa voiture, dans la campagne environnante.

Il a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi 7 janvier.