Alpes-de-Haute-Provence: la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Émile, 2 ans et demi

La gendarmerie nationale a lancé, ce dimanche soir, un appel à témoins pour retrouver un petit garçon, disparu samedi après-midi, au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Émile, 2 ans et demi, mesure 90 cm et porte un haut jaune et un short blanc.

Le temps passe et l'inquiétude monte de plus en plus. Émile, 2 ans et demi, a disparu samedi après-midi alors qu'il se trouvait au domicile de ses grands-parents, au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Sa disparition a été rapidement signalée par sa famille et les recherches ont immédiatement débuté. Cependant, après plus de 24h de recherches, aucune trace de l'enfant n'a été trouvée.

Ce dimanche soir, la gendarmerie nationale a décidé de lancer un appel à témoins.

Le petit garçon mesure 90 cm

"Le parquet de Digne-les-Bains lance un appel à témoins à l'égard de toute personne s'étant trouvée sur le secteur de la disparition hier après-midi (8 juillet) et toute personne ayant traversé le secteur pour se rendre à Barcelonnette et dans la vallée de l'Ubaye ou pour redescendre vers Nice, Grasse, Draguignan et Aix-en-Provence", précise la gendarmerie.

Quand il a échappé à la vigilance de ses grands-parents, le petit garçon portait un haut jaune, un short blanc avec un motif vert et des chaussures de randonnée. Il mesure 90cm, est blond et a les yeux marron.

Toute personne susceptible de détenir des informations est invitée à contacter le 04.92.36.73.00.