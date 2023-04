Caen: le retraité anglais de 75 ans était en fait un passeur de drogue

Un retraité anglais de 75 ans a été condamné par le tribunal de Caen après avoir été contrôlé en possession de 163.000 livres sterling en petites coupures. Selon le tribunal, il effectuait des trajets entre l'Espagne et l'Angleterre pour faire passer de la drogue et compléter sa retraite.

En le voyant, "on lui donnerait le bon dieu sans confession", assure le procureur du tribunal de Caen au procès ce mardi d'un retraité anglais de 75 ans. Et pourtant... En janvier 2019, cet homme s'apprête à embarquer dans le ferry pour l'Angleterre au volant de sa camionnette. Les douaniers décident de le contrôler.

Ils découvrent alors 163.000 livres sterling, soit 186.000 euros, en petites coupures... Les billets sont rangés dans sept sachets en plastique et cachés dans les parois des portières de l'utilitaire, détaille Ouest-France. Le chien des douaniers, spécialisé dans la recherche de traces de cannabis et de cocaïne, réagit à plusieurs sachets.

30 trajets entre l'Espagne et l'Angleterre

D'où vient cet argent? A la barre, le conducteur anglais déclare qu'il n'en sait rien, qu'il l'a découvert par hasard, sur la route entre l'Espagne et l'Angleterre... à cause d'un coup de volant trop brusque. Il se défend: il ne fait que transporter des objets pour les particuliers, pas des stupéfiants. Pour le procureur, pourtant, ça ne fait aucun doute: ces presque 200.000 euros proviennent d'un trafic de drogue entre l'Espagne et l'Angleterre.

D'autant que ce trajet, il l'avait déjà effectué une trentaine de fois avant ce contrôle. Ce retraité vivait avec 300 livres par mois. Chaque voyage Angleterre-Espagne lui rapportait entre 2.000 et 4.000 livres... de quoi mettre un peu de beurre (illégal) dans les épinards. Mardi, ce Britannique a été condamné à deux ans de prison avec interdiction de rentrer sur le territoire français et 90.000 euros d'amende.