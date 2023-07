Cavaillon: des dealers installent une fête de quartier pour le 14-Juillet, la mairie porte plainte

A l'occasion du 14-Juillet, à Cavaillon (Vaucluse), des dealers ont installé des animations et monté des stands de grillades et de boisson au sein d'une cité gangrénée par le trafic de drogue. La municipalité a décidé de porter plainte.

Adam, commerçant du quartier de la cité du Docteur Ayme, à Cavaillon dans le Vaucluse, a vendu de quoi faire des grillades à plusieurs jeunes, vendredi dernier, à l'occasion du 14-Juillet. Fête à laquelle il s'est finalement rendu: "les petits se sont bien amusés, se sont bien éclatés. Ils ont bû, ils ont mangé. Pour eux, c'est ce qui compte dans un quartier abandonné."

Les familles se réjouissent de cette fête foraine inattendue qu’ils pensent organisée par la mairie. Sauf qu'elle est, en vérité, organisée par les dealers. Les 2.500 habitants de la cité du Docteur Ayme, haut lieu de deal de la ville, ont pu profiter de plusieurs activités en pleine air: château gonflable, piscine hors-sol, pêche au canard et trampoline ont été installés par des dealers tout comme un stand de boissons et de grillades, révèle La Provence.

"Une preuve de l'échec de l'ordre public"

Une opération de communication dont les organisateurs ne se sont pas cachés, partageant sur les réseaux sociaux des images de la journée: "Quand j’ai vu le programme affiché dans le hall de l’immeuble, j’ai compris que ce n’était pas organisé par la municipalité", raconte au quotidien local Nadia qui y voit "la preuve de l’échec de l’ordre public".

"Quand un État est défaillant, d’autres prennent sa place. Il y avait une maison de quartier, mais elle a disparu et il n’y a rien pour la remplacer", ajoute-t-elle.

L'alerte a été donnée par le collectif "le chemin de l'école en toute sécurité". Mongi Magri, membre de ce collectif, estime qu'il y a eu de "la confusion" chez les parents venus participer à cette fête quand d'autres participants voient un évenement organisé "pour un quartier abandonné, défavorisé, pour les enfants."

Une cité gangrénée par les dealers

De son côté, la mairie confirme ne pas être à l'origine des animations ignorant qui en est à l'initiative. La municipalité, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, et le bailleur social ont déposé une plainte contre X pour occupation illégale de l’espace public et mise en danger de la vie d’autrui, pour l'utilisation des bornes à incendie pour remplir la piscine.

Bénédicte Auzanot, députée RN de la circonscription de Cavaillon juge la situation "inquiétante" et scandaleuse: "dans ces quartiers, ce sont les dealers qui mène la danse. Il faut que cela s'arrête."

L’élue pointe aussi un problème d’effectifs de police: dans le Vaucluse, sur les 43 renforts annoncés en mai par Gérald Darmanin, seuls 15 arriveront à la rentrée

"Un sentiment de provocation"

Invité d'Apolline Matin sur RMC et RMC Story, Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué de la zone Sud d'unité SGP police FO a estimé qu'il s'agit de "provocation, pour acheter la paix sociale, d'une poignée de dealers qui veulent jouer les Pablo Escobar."

"Ils veulent montrer qu'ils sont les patrons de la cité. Je comprends que la mairie dépose plainte car il y a danger, car aucune sécurité", a-t-il déclaré.

Interrogés par France Bleu, les jeunes du quartier se défendent de toute promotion de leur trafic et disent avoir juste voulu faire plaisir aux enfants. Le syndicaliste estime aussi que tout ne doit pas reposer sur la police et qu'il faut "plus de moyens" pour ces quartiers, face à un combat contre les stupéfiants qui "sera interminable".

La ville de Cavaillon (26.000 habitants) est en proie au trafic de drogue. Cité du Docteur Ayme, les dealers sont en guerre ouverte avec les autorités. En juin 2021, les trafiquants avaient construit des dos d’âne pour empêcher aux forces de police de pénétrer dans la cité. La même année la cité avait été le théâtre de deux fusillades en à peine dix jours. Début mai 2023 en une seule nuit, deux personnes ont été tuées et une blessée dans deux fusillades distinctes, sur fond de trafic de drogue.