Chauffeur, emploi du temps scruté: comment sont protégées les personnalités menacées?

Menacées, certaines personnalités sont protégées par la police. Dans certains cas, cette protection est épisodique mais pour certains, elle peut durer toute une vie. Lui-même sous protection, le dessinateur Plantu raconte à RMC son quotidien.

Deux jours après la tentative d'assassinat de l'écrivain britannique, Salman Rushdie va mieux et a pu parler. Il n'est plus sous respirateur. Après l'écriture des "Versets Satanique" en 1982, il était sous le coup d'une fatwa de mort prononcé par l'ayatollah Khomeini et sous protection depuis 30 ans.



En France aussi, de nombreuses personnalités sont menacées, chaque jour et font l'objet d'une protection policière quotidienne, c'est le cas notamment du dessinateur Plantu. Menacé parce qu'il caricature, voilà plus de 7 ans que le dessinateur est sous la protection 24h sur 24 de la police:

"Cela fait partie de ma vie, je leur rends des comptes, c'est normal. Ils me demandent mon agenda, ce que je vais faire demain, qui je vais rencontrer. Ça c'est le côté un peu compliqué mais la plupart du temps c'est la vie de tous les jours", raconte-t-il à RMC.

"Ce sont des policiers qui sont prêts à sacrifier leur vie pour vous protéger", rappelle de son côté le médecin urgentiste et ancien collaborateur de Charlie Hebdo Patrick Pelloux "C'est une responsabilité de votre part de faire attention et de ne pas prendre de risque, de ne pas les mettre en position de risque. On est en permanence protégé par la République. C'est la République qui protège des personnes menacées", ajoute le praticien.

Un niveau de menace régulièrement réévalué

Comme Plantu, près de 140 personnalités sont protégées par le Service de la Protection, une unité dédiée, composée de 1300 policiers d'élite sélectionnés sur concours. Ils s'adaptent aux menaces plus ou moins grande qui pèsent sur la personne qu'ils accompagnent, explique Bruno Pomart, ancien instructeur opérationnel du RAID:

"Généralement c'est des échelles de 1 à 4. Un, c'est un accompagnement classique avec un chauffeur et un accompagnateur. Quatre, c'est un accompagnement qui demande à 'bunkeriser' la personnalité parce qu'un attentat imminent peut lui tomber dessus", explique le policier.

Le niveau de menace est régulièrement réévalué. La protection peut être renforcée, adoucie ou même levée. Des personnalités peuvent ainsi être accompagnées quelques semaines par exemple, le temps qu'un emballement médiatique se termine alors que d'autres seront protégé pendant de nombreuses années.