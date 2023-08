Cherbourg: un homme, connu des services de police, mis en examen pour viol et actes de barbarie

Un homme de 18 ans, connu des services de police, a été mis en examen, samedi, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), pour "viol accompagné d'actes de barbarie". Il a été placé en détention provisoire. Sa victime est dans un coma artificiel.

Un homme de 18 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen samedi pour "viol accompagné d'actes de barbarie" à Cherbourg (Manche). Le suspect se serait introduit chez une jeune femme et l'aurait frappée et violée. Et maxime martinez, il était déjà connu des services de police.



C'est l'empreinte digitale qu'il a laissée sur une porte qui a permis de remonter à cet homme, tout juste majeur. Il a été interpellé jeudi. Il a d'abord nié les faits avant de les reconnaître "laconiquement", rapporte le parquet.

Le journal de 8h - 13/08 7:42

Un manche à balais pour violer la jeune femme

Le procureur raconte des faits d'une "grande violence": il y a plus d'une semaine, l'homme de 18 ans se serait introduit chez une jeune femme de 19 ans habitant dans le centre ville de Cherbourg. Elle ne le connaissait que de vue.

Il l'aurait frappée plusieurs fois au visage et au corps, avant de la violer, notamment en utilisant un manche à balai. Après son départ, l'homme laisse la jeune femme quasiment pour morte. La victime réussit tout de même à appeler les secours.

>>> Retrouvez toutes les infos du service police-justice de RMC sur le site et l’application RMC

La victime placée dans un coma artificiel

Quand ils arrivent, son pronostic vital est engagé. Elle est hospitalisée, opérée en urgence et placée dans un coma artificiel vu l'étendue de ses blessures: "perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique", explique notamment le Figaro.



Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoit Arrivé, a exprimé sa "très vive émotion". Il dit attendre que la justice fasse son travail. Le suspect, lui, encourt une peine de prison à perpétuité.