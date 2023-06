Cocaïne: comment expliquer une telle recrudescence en France ces dernières années?

La cocaïne semble être consommée par un nombre toujours plus important de personnes en France. Ce n'est pas qu'une impression, confirme Stéphanie Cherbonnier, cheffe de l'Office anti-stupéfiants, qui détaille sur RMC-BFMTV ce jeudi le cheminement de la poudre blanche de l'Amérique du Sud jusqu'aux dealers en France.

Un marché estimé à 3 milliards d'euros. Le trafic de stupéfiants en France ne connaît pas la crise. Un marché lié à une délinquance et des règlements de comptes qui semblent augmenter en nombre et en violence dans le pays. Stéphanie Cherbonnier, cheffe de l'Office anti-stupéfiants créé en 2020 et censé coordonner la lutte contre les trafics, constate en effet une "augmentation de ces violences criminelles sur la dernière année", comme elle l'explique ce jeudi matin sur RMC-BFMTV.

Comment expliquer l'inondation de cocaïne en France et en Europe?

Avec un produit qui prend une place particulièrement importante dans ces trafics: la cocaïne. La poudre blanche innonde toujours plus la France et l'Europe ces dernières années. Semblant initialement réservée aux catégories sociales élevées, le prix de cette poudre blanche a en effet baissé et atteint un public plus large avec, pour conséquence, un nombre de consommateurs en augmentation.

Après le cannabis, la cocaïne est en effet le produit illicite le plus consommé dans le pays, selon un rapport de l'OFDT de mars 2023. "Plusieurs phénomènes" expliquent l'augmentation des saisies et de l'arrivée de cocaïne sur le territoire selon Stéphanie Cherbonnier.

"Il y a une augmentation de la production depuis les pays producteurs: Colombie, Bolivie, Pérou... Et donc plus de produit qui arrive en Europe", confirme-t-elle.

Autre explication: la proximité de ces pays producteurs avec la zone caraïbe, et principalement la Guyane française. "Ce sont des zones de rebond pour les organisations criminelles et qui permettent à la cocaïne d'arriver sur le territoire français", explique-t-elle.

Comment la cocaïne arrive en France?

Concernant le transport, les organisations criminelles seraient "très agiles et très adaptables" selon l'aveu de la cheffe de file de la lutte anti-trafics. "Quand on parle de cocaïne, on est à 75% sur le transport maritime", chiffre-t-elle.

En termes de quantités, les grands ports européens "les plus touchés" sont Anvers (Belgique) et Rotterdam (Pays-bas), 110 tonnes y ont été saisies en 2022. Le port du Havre reste loin derrière de ces deux plaques tournantes avec 10 tonnes saisies.

L'autre partie du transport de cocaïne est réalisé par voie aérienne. Avec un phénomène des "mules" particulièrement inquiétant. Des personnes lambda transportant de plus petites quantités et font le travail pour les trafiquants moyennant quelques petits avantages financiers. Des "mules" qui arrivent principalement du territoire guyanais, explique Stéphanie Cherbonnier, par des vols commerciaux.

"On a des organisations criminelles qui exploitent la vulnérabilité sociale de ces passeurs", dénonce-t-elle.

Généralement, ce sont des personnes "extrêmement pauvres", dépourvues d'emploi, qui prennent tous les risques pour les trafiquants.

"Pour 3.000 euros, elles vont traverser l'Atlantique avec de la cocaïne (ingurgitée) dans le corps. On a eu des mineurs, des femmes avec leurs enfants, des femmes enceintes... Pour 3.000 euros, ces personnes sont prêtes à exposer leurs enfants ou s'exposer au risque d'avoir une overdose en plein vol si l'ovule (de cocaïne) explose", détaille-t-elle.