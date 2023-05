Des syndicats de police reçus à l'Élysée, ils demandent de nouvelles mesures anti-casseurs

Plusieurs syndicats de police sont reçus à l'Élysée, ce vendredi, par le directeur de cabinet du président de la République et son conseiller sécurité. Ils réclament le soutien du Chef de l'Etat et son appui notamment pour de nouvelles mesures anti-casseurs.

Depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre sont largement prises à partie par les black-blocs en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Aussi, le 1er-Mai, 406 policiers et gendarmes ont été blessés, selon Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Face à ces violences, les syndicats de police demandent davantage de soutien de la part du chef de l'État et son appui pour de nouvelles mesures anti-casseurs. Certains d'entre eux (Allliance, synergie Officiers, SNIPAT et SICP) sont reçus à l'Élysée ce vendredi matin par le directeur de cabinet du président de la République et son conseiller sécurité, mais pas par Emmanuel Macron lui-même.

Les syndicats de police avaient envoyé une lettre au chef de l'État, intitulée "La maison police brûle", pour tirer la sonnette d'alarme.

Interdire aux casseurs d'aller en manifestation

Ce qu'ils souhaitent, c'est "interdire au casseur de pouvoir manifester en le faisant pointer au commissariat deux à trois fois lors d'une manifestation et si toutefois il ne le fait pas, il doit être sévèrement sanctionné. Le juge et la justice doivent faire en sorte que ça ne se reproduise pas", explique Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance.

Il ajoute: "On va être reçus par le directeur de cabinet, mais ensuite on veut être reçu par le président Emmanuel Macron lui-même. Il doit nous dire qu'il va faire en sorte de faire avancer les choses afin que la peur change de camp et que tous ces individus puissent être sanctionnés."

Unité SGP police, un autre syndicat, a lui aussi envoyé une lettre aux parlementaires pour obtenir de nouvelles mesures dans le cadre de la loi anti-casseurs.