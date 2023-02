Discret, anxieux... Comment l'ado qui a poignardé sa professeure est-il décrit par ses camarades?

Le profil de l'adolescent qui a poignardé sa professeur d'espagnol dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz mercredi se précise. S'il était considéré comme un jeune homme anxieux, aucune maladie mentale n'a été décelée à ce jour. Camille, une amie, décrit à RMC un garçon gentil, mais très angoissé.

Une information judiciaire sous la qualification de "meurtre avec préméditation" est ouverte ce vendredi contre l’adolescent qui a poignardé sa professeure d’espagnol mercredi. C’est une “petite voix” qui l’a incité à commettre un assassinat selon le jeune homme.

Les expertises psychiatriques ont fait état d’un jeune homme anxieux, mais pas de maladie mentale. Il est pour l’instant responsable pénalement.

Selon les premiers éléments, ce jeune a un profil particulier, anxieux, qui pouvait avoir du mal à s'intégrer.

Il est décrit comme quelqu'un de discret, dans sa bulle, quelqu’un qui lisait des mangas pendant la récréation. C’est comme ça que le voyaient ses anciens camarades. Camille est une amie de son âge, ils sortaient souvent ensemble en ville et étaient restés en contact depuis la fin du collège. Elle le connaît bien.

“C’est un garçon hyper gentil, affectueux avec tout le monde. Il envoyait des messages tout le temps pour me demander ‘est-ce que ça va?’, ‘est-ce que tu veux sortir?’...”, indique-t-elle.

Un jeune homme "hyper angoissé"

Un adolescent bienveillant avec ses amis, et bon élève dans son ancien établissement. Un travailleur, toujours au premier rang, dans tous les cours, c’était l’élève préféré des professeurs glisse un ancien camarade de classe.

Parmi eux, personne n’avait connaissance de problème de harcèlement dont il aurait été victime dans ce collège, ni de sa tentative de suicide quelques mois plus tard. Si Camille n’était, elle non plus, pas au courant, elle l’a toujours trouvé très anxieux.

“Dès que quelque chose sort de sa bulle, ça le met en stress total. Il peut aussi faire des crises d’angoisse. Il peut se gratter la peau jusqu’au sang. C’est quelqu’un d’hyper angoissé si quelque chose lui déplaît ou ne ressemble pas à ses habitudes”, affirme-t-elle.

Comme ses amis, Camille ne comprend pas quelle raison a pu pousser ce jeune homme à l’acte. Une étude plus approfondie de la personnalité du mis en cause doit être réalisée ces prochains jours.