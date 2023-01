Disparition de Delphine Jubillar: des nouvelles recherches organisées par ses proches

De nouvelles recherches pour retrouver Delphine Jubillar sont organisées ce mardi soir par ses proches, aux alentours du domicile familial. Le rendez-vous est donné à 18h.

Ils n'abandonneront pas. Les proches de Delphine Jubillar, née Aussaguel, ont décidé d'organiser de nouvelles recherches afin de trouver le moindre indice sur la disparition de cette dernière, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Les recherches vont se concentrer autour du domicile familial, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le rendez-vous est donné à 18h. L'objectif est de pouvoir faire des recherches de nuit, pour se rapprocher au maximum des conditions au moment de la disparition.

"Pensez à vous équiper, chaussures de rando, lumière, de l’eau, trousse à pharmacie. Nous aspirons à chercher notre amie de façon bienveillante, avec respect et de façon consciencieuse", est-il précisé dans la publication postée sur le réseau social Facebook, dans le groupe "Soutiens aux familles de Delphine Aussaguel".

"On lâche rien jusqu'à ce que la vérité éclate"

Les amies ajoutent: "Un genou à terre, jamais les deux [...] On lâche rien jusqu’à ce que la vérité éclate et que justice soit rendue. Delph on t’aime."

Une reconstitution avait eu lieu le 13 décembre, au domicile de Delphine et Cédric Jubillar, en présence de ce dernier. Il est toujours soupçonné d'avoir tué l'infirmière de 33 ans et d'avoir fait disparaître son corps. Il est mis en examen et incarcéré depuis juin 2021.