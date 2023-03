Disparition de Leslie et Kevin: ce que l'on sait du suspect interpellé mardi

Un homme de 22 ans a été interpellé et placé en garde à vue mardi dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. C'est chez lui que le couple devait passer la nuit après une soirée à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Le couple n'a plus donné signe de vie depuis trois mois.

La garde à vue du suspect prolongée mardi soir dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, ce couple qui n'a plus donné de signe de vie depuis trois mois. Leurs proches n’ont aucune nouvelle d'eux depuis une soirée qu'ils ont passée chez un ami, à Prahecq, dans les Deux-Sèvres.

Une semaine après, des papiers d’identité et quelques affaires avaient été retrouvés dans un conteneur en Charente-Maritimes, mais malgré une battue, depuis, l’enquête piétinait. Mais mardi, un suspect a été placé en garde à vue. C'est un ami proche du couple, qui avait déjà été entendu par les enquêteurs. Il avait même participé à la battue organisée pour les rechercher.

C’est chez lui à Prahecq, que Leslie et Kevin devaient rentrer dormir en novembre dernier, après une soirée chez un ami, juste à côté. D’abord, ses déclarations ont été peu cohérentes sur son emploi du temps. Le jeune homme de 22 ans a expliqué s’être rendu dans une soirée techno à proximité mais il n’y a aucune trace de free party dans les environs ce soir-là.

Un fourgon saisi

Dans la nuit, il envoie aussi de nombreux SMS à Leslie. Amis très proches, ils auraient même vécu une brève histoire d’amour, selon le jeune homme. Pourtant, c’est lui qui a permis à Leslie de rencontrer Kevin, qui est devenu son petit ami. Mais il dément toute jalousie.

Autre point important de l’enquête, les gendarmes soupçonnent le suspect et Kevin de trafiquer ensemble des stupéfiants. Mardi, des perquisitions ont eu lieu chez la mère du suspect, à Prahecq, et chez son père, en Vendée. Son fourgon aménagé a aussi été saisi.