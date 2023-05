Double féminicide dans le Gard, le suspect mis en examen et écroué

Un homme âgé de 39 ans a tué à l'arme blanche son ex-conjointe et la soeur de celle-ci vendredi, aux Salles-de-Gardon (Gard). Il a été mis en examen pour meurtres et violences volontaires aggravées et a été placé en détention provisoire.

Un homme de 39 ans a été mis en examen et écroué dimanche, soupçonné d'être l'auteur d'un double féminicide commis dans le Gard.

Il est 16 heures, vendredi, quand cet homme se présente au commissariat d'Alès avec une petite fille de 10 mois dans les bras. Il dit aux policiers avoir tué son ex-compagne et la soeur de celle-ci juste avant, aux Salles-de-Gardon.

Il indique qu'une dispute a éclaté avec sa belle-soeur, car pour cet homme, c'est à cause d'elle que son épouse vient de le quitter. Dans la cuisine, il attrape un couteau et la frappe plusieurs fois.

Une main courante déposée par son ex-conjointe

Son ex-conjointe, alertée par les cris, arrive et trouve sa soeur au sol. L'homme la tue, elle aussi, devant leur bébé et une esthéticienne, qui intervenait au domicile d'une des victimes.

Il force ensuite cette jeune femme à le conduire au commissariat. Sur le trajet, il lui explique être en conflit avec sa belle-famille.

Son ex-épouse âgée de 26 ans, avec qui il était marié depuis décembre 2020, avait décidé de se séparer il y a quelques mois du mis en cause et avait déposé une main courante en décembre "pour signaler qu'elle quittait le domicile conjugal de Cavaillon (Vaucluse), tout en craignant que le père n'emmène l'enfant au Maroc" d'où il est originaire, explique la procureure de Nîmes Cécile Gensac dans un communiqué.

Pas d'antécédent judiciaire connu

En situation irrégulière, cet homme "a fait l'objet au plan administratif d'obligation de quitter le territoire national par les préfectures de la Drôme et du Vaucluse en 2019 et mai 2022", ajoute le parquet.

Aucune procédure pénale pour violences conjugales n'était en cours et il n'a pas d'antécédent judiciaire connu à ce sujet en France. Il a été mis en examen pour meurtres et violences volontaires aggravées.