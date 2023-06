Explosion à Paris: la piste du gaz reste privilégiée par les enquêteurs

L'enquête pour définir les causes de l'explosion qui a eu lieu rue Saint-Jacques, à Paris, se poursuit. C'est la police judiciaire parisienne qui a été saisie du dossier. Pour l'instant, la piste d'une explosion due au gaz reste privilégiée.

L'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les causes de l’explosion rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris ce mercredi, qui a fait une cinquantaine de blessés dont six étaient en urgence absolue. C'est la police judiciaire parisienne qui a été saisie et qui multiplie les vérifications.

Plusieurs dizaines d’enquêteurs sont mobilisés. Dès les premières heures qui ont suivi l’explosion, ils ont commencé à collecter les indices. D’abord à distance, car la zone est trop dangereuse à cause des immeubles alentour fragilisés par l’explosion.

Les policiers ont notamment saisi les enregistrements de vidéosurveillance du secteur. Selon Le Parisien, les images montrent que la déflagration provient de l’intérieur de la Paris American Academy, une école de mode touchée par l’explosion.

De nombreuses vérifications en cours

Les enquêteurs multiplient les vérifications sur les personnes présentes au moment de l’explosion, sur les véhicules aussi. Les premiers témoins ont été entendus et les blessés le seront lorsque leur état de santé le permettra.

Autre vérification en cours, l’entretien des canalisations de gaz. Quelles interventions ont eu lieu ces derniers mois? Sachant que l’hypothèse d’une explosion due au gaz reste pour l’instant privilégiée. Enfin, ils devront définir si l’explosion est d’origine accidentelle ou volontaire.