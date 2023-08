"C’est assez perturbant": le choc au Cap d'Agde après la mort d'un adolescent dans une attraction

Un jeune homme de 17 ans est mort dans une attraction à sensations fortes du Luna Park au Cap d'Agde samedi soir. Selon les premiers éléments, le vent fort ce jour-là serait à l'origine de l'accident. Le gérant du parc a été placé en garde à vue.

Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires après la mort samedi soir d'un adolescent dans un accident de manège au Luna Park du Cap d'Agde dans l'Hérault. L'adolescent de 17 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir percuté des obstacles dans sa chute. La jeune femme de 19 ans qui était avec lui dans l'attraction est polytraumatisé.

Le gérant du parc d'attractions était en garde à vue dimanche ainsi que les trois employés qui étaient sur le stand cette nuit-là. Elles ont été levées dans la soirée. L'attraction a été placée sous scellés judiciaires. Selon le procureur de la République, l’accident serait dû au vent, qui a projeté la victime. La question des conditions d'utilisation de cette attraction par grand vent se pose selon lui.

Sur place, c’est la consternation. Depuis sa terrasse, Djamila a vue sur l’attraction qui consiste à se balancer à plus de 60 mètres de haut.

“C’est vrai que quand on les voyait partir, ils allaient quand même un peu sur le côté. Et justement, on s'est posé la question, on s’est dit comment ça se fait qu’un jour de vent, ils ouvrent des attractions comme ça. Nous-même ça nous a fait peur”, indique-t-elle.

Pas de réouverture cet été pour le manège

Et quelques heures plus tard, ses craintes se sont révélées réelles. Sami, un jeune homme de 17 ans, proche de la famille des propriétaires du parc, est décédé. Une jeune femme est également grièvement blessée. Les deux victimes auraient percuté des obstacles au cours de leur chute selon le procureur de la République de Béziers. Une nouvelle qui a beaucoup choqué Ouria. “Il y avait mes deux filles qui étaient là. Quand on a vu ça, j’ai pensé à elles. Vraiment, c’est un choc”, confie-t-elle.

Thomas lui aussi est choqué. Il est arrivé il y a quelques jours et voulait justement faire l’attraction cette semaine.

“Je trouve que c’est quand même vachement triste surtout que c’est une destination assez touristique avec beaucoup de monde. Donc on se dit que c’est sécurisé, mais finalement qu’il puisse arriver un drame comme ça, c’est assez perturbant. On ne pensait pas que ça puisse arriver”, affirme-t-il.

La direction du parc s’est dite “profondément attristée” par le drame et a adressé toute ses condoléances à la famille dans un communiqué. Le manège lui ne devrait pas rouvrir cet été.