"Ça brise le cœur": l'émotion à Thiais après la mort d'un adolescent, poignardé devant son lycée

C'est la piste d'une vengeance entre bandes rivales qui est privilégiée après la mort d'un adolescent, poignardé devant son lycée à Thiais (Val-de-Marne) ce lundi. Un drame qui suscite l'émotion de ses camarades, qui affirment que la victime essayait simplement de s'interposer.

Emotion à Thiais (Val-de-Marne), après la mort d'un adolescent ce lundi, poignardé devant le lycée Guillaume Appolinaire. Trois suspects, tous mineurs, ont été placés en garde à vue. Devant le lycée, les élèves sont sous le choc, après la mort de l'un de leurs camarades. L'adolescent était très apprécié, selon ces deux lycéennes.

“Celui qui est mort, sa mère l’a envoyé à 8h en cours. Il lui a dit ‘maman à tout à l’heure’ et là, on l’a appelée pour lui dire qu’il est mort, c’est horrible. C’était quelqu’un de calme et à l’écoute des autres. Il n'était pas dans les embrouilles de cité. Ça brise le cœur”, indiquent-elles.