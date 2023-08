Ce que l'on sait du crash mortel de l'avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc

Un avion de tourisme s'est écrasé ce mardi 15 août, avec à son bord trois personnes dont le journaliste Gérard Leclerc, décédé dans le crash. Voici ce que l'on sait du crash.

Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le journaliste de télévision Gérard Leclerc, qui pilotait l'aéronef, s'est écrasé ce mardi 15 août à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique).

Si deux corps ont été localisés mardi soir, les recherches ont dû être suspendues pour la nuit en raison de mauvaises conditions.

11h42 : l'avion disparaît des radars

Les premières informations distillées notamment par le parquet de Saint-Nazaire font état du décollage, vers 11h du matin mardi, d'un avion monomoteur fréquemment utilisé dans les aéroclubs. Au départ de Loudun (Vienne), trois personnes sont à bord de l'avion dont Gérard Leclerc qui avait travaillé à RMC en 1985, qui pilote l'engin devant atterrir à La Baule en Loire Atlantique.

Mais au bout d’une demi-heure de vol, l’appareil disparaît des radars sans aucune explication. A 11h37, le pilote de l'avion avait pourtant annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire, mais il ne s'est au final jamais annoncé auprès des autorités de cette dernière, selon le parquet.

"Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavau-sur-Loire", poursuit le communiqué du parquet.

"Très rapidement, l'alerte a été donnée et les secours déclenchés", avec la mise en œuvre d'un plan SATER (sauvetage aéro-terrestre). Dans l’après-midi, l’épave est finalement retrouvée dans la Loire, à une quarantaine de kilomètres de la Baule.

Deux enquêtes ouvertes

Une roue et un morceau d’immatriculation sont aussi récupérés non loin, dans une écluse. De source proche du dossier, deux corps ont été localisés mais n’ont pas pu être dégagés à cause des marées. Le troisième corps est, lui, toujours recherché.

"Ces recherches sont rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très forts courants, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle", explique le parquet de Saint-Nazaire.

Afin de savoir ce qui a pu se passer pour provoquer le drame, deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de l’accident. Une par le bureau d’enquête et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), ainsi qu'une autre par la procureure de la République à Saint-Nazaire et confiée au groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique.

De multiples hommages

De nombreuses personnalités politiques ont aussi salué la mort de l'éditorialiste, parmi lesquelles le président des Républicains, Eric Ciotti, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ou l'ancien président de la République François Hollande.

Figure de la télévision, demi-frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc avait démarré sa carrière de journaliste à la radio, sur Europe 1 (1978-85) puis RMC (1985) avant de passer trois décennies dans le service public, dont près de vingt ans sur le deuxième chaîne.

Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, tour à tour chef du service économique et social, éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction...

Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3 (2007-09) avant d'être nommé président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) (2009-15). Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews. Le journaliste était marié à Julie Leclerc (Chantal Séloron à la ville), voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants.