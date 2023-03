En Corse, une mairie à nouveau visée par un début d'incendie et des inscriptions nationalistes

La mairie du village d'Appietto et deux maisons en construction d'Alata, près d'Ajaccio, ont été la cible d'incendies criminels et de tags nationalistes. Le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi des enquêtes.

Des incendies criminels, accompagnés d'inscriptions nationalistes, ont touché la mairie du village d'Appietto et deux maisons en construction d'Alata, deux villages proches près d'Ajaccio, a appris l'AFP dimanche auprès du procureur.

La mairie d'un autre village de la périphérie d'Ajaccio, Afa, avait déjà été visée dans la nuit de mercredi à jeudi par un incendie criminel assez vite circonscrit, et un tag GCC (Ghjuventù Clandestina Corsa, organisation clandestine corse pour l'indépendance de l'île) avait alors été découvert sur les lieux.

Dimanche en début d'après-midi, c'est la façade et le perron noircis par un incendie de la mairie d'Appietto qui ont été découverts. Là encore, une inscription GCC a été découverte, ainsi qu'un tag "Béton bast" (pour "basta", "assez" en Corse), a précisé le procureur d'Ajaccio Nicolas Septe.

"On n’est plus à l’abri de rien. En plus d’être un bâtiment public, il y a l’école dans les mêmes locaux. Demain, nous seront obligés de laisser des gamins à la maison à cause des odeurs d’hydrocarbure", a déploré le maire de la commune, François Faggianelli.

"C’est de plus en plus grave, il y a de l’irresponsabilité, ça ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, on vient écrire 'Béton basta' alors que la commune a accordé deux permis (de construire) en 2020 et un seul en 2021, tout le reste a été refusé et il y a une régression de la population", a-t-il ajouté.

"La mairie d’Appiettu visée par un incendie, après celle d’Afa, et dans un climat général de tensions et de violences. La situation ainsi créée est malsaine et dangereuse. Un seul chemin : la démocratie, la paix et une solution politique", a réagi sur Twitter Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse.

"Après Afà, Appiettu et sa mairie visée (...) Nous réaffirmons notre vision: seule une voie démocratique peut garantir une réelle émancipation, réduire les dérives", a ajouté sur le même réseau social le député nationaliste de Haute-Corse Jean-Félix Acquaviva.

Enquêtes du parquet national antiterroriste

Le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'enquête sur cet incendie, comme il l'avait fait pour l'enquête sur l'incendie qui a endommagé la mairie d'Afa.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux maisons en construction ont aussi été endommagées par un incendie criminel à Alata, près d'Ajaccio, des faits là encore apparemment revendiqués par un tag GCC et une inscription "Anti spéculation immobilière", selon le magistrat. Dans ce volet aussi, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier.

Ces derniers mois, les attaques de ce type se sont multipliées en Corse, mais elles ont surtout visé des résidences secondaires.

Mardi, premier anniversaire de la mort d'Yvan Colonna, décédé des suites de son agression en prison où il purgeait une peine à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998 à Ajaccio, le Front de libération nationale corse (FLNC), mouvement indépendantiste clandestin, a revendiqué 17 de ces attentats, dans un communiqué, et dénoncé une nouvelle fois la politique de l'Etat dans l'île.

Début février, c'est Ghjuventu Clandestina Corsa, en annonçant sa création, qui avait revendiqué 17 autres actions contre des résidences secondaires, des immeubles en construction, des entreprises du bâtiment et des établissements touristiques.

Le sigle GCC est apparu pour la première fois le 4 août 2022, sur la façade d'une villa de Bastelicaccia (Corse-du-Sud) ciblée par un incendie criminel.