Seine-Saint-Denis: un mineur de 16 ans soupçonné de viols identifié grâce à l'ADN de sa mère

Les policiers l'avaient surnommé le prédateur des bus. Entre septembre et mai dernier, un jeune homme est soupçonné d'avoir violé ou tenté de violer neuf femmes âgées de 20 à 41 ans en Seine-Saint-Denis. Il a été identifié grâce à l'ADN de sa mère.

Le suspect attendait à un arrêt de bus, suivait ses victimes, s'assurait qu'elles soient isolées et les attaquait par derrière, soit dans la rue, soit dans leur hall d'immeuble. En neuf mois, il est soupçonné de neuf agressions sur sept communes de Seine-Saint-Denis: Aubervilliers, La Courneuve, Dugny, Drancy, Le Pré Saint-Gervais, Romainville et Rosny-sous-Bois.

Après plusieurs mois d'enquête, le suspect a finalement été identifié et mis en examen pour viols et tentative de viol samedi dernier au tribunal de Bobigny et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un mineur de 16 ans. Le mode opératoire était toujours le même. Le suspect, le visage caché sous une capuche, un bonnet ou un cache-cou, repérait ses victimes à la sortie du bus. Il les attaquait par derrière, les étranglait et les maintenait au sol. L'auteur, décrit comme juvénile, avait même utilisé un couteau pour menacer une victime en mai dernier.

Sa mère est connue de la justice

Un ADN masculin identique avait permis de rapprocher les différentes agressions. Sans en identifier l'auteur, inconnu des services de police. C'est donc grâce à l'ADN de parentèle que les enquêteurs ont cherché des réponses. 400 profils pouvaient correspondre à des parents du suspect, dont une femme qui réside en Seine-Saint Denis, connue de la justice pour violences et mère d'un adolescent.

Le téléphone du jeune de 16 ans bornait aux mêmes endroits que les agressions. Interpellé puis placé en garde à vue, il a reconnu la quasi-totalité des faits. Il a été placé en détention provisoire. A ce stade, neuf faits lui sont reprochés. L'instruction devra établir s'il a pu commettre d'autres agressions.