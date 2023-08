Incendie en Alsace: qui sont les onze victimes?

Dix adultes en situation de handicap et un accompagnant sont morts mercredi dans l'incendie d'un gîte de Wintzenheim dans le Haut-Rhin. Deux jours après le drame, on a un peu plus de détail sur l'identité des victimes.

La tristesse et le désarroi règnent toujours dans le Haut-Rhin après le tragique incendie qui a fait 11 morts, dont dix personnes en situation de handicap, dans un gîte de vacances de Wintzenheim. Parmi les 11 victimes décédées, quatre personnes venaient de foyers de Nancy.

La ministre déléguée chargée du handicap est venue à la rencontre de leurs familles jeudi. Ils étaient pris en charge par l'association AEIM, Adultes enfants inadaptés mentaux.

Parmi eux, Jennifer, 23 ans, Jérôme, 32 ans, et Jimmy, 33 ans. Tous les trois vivaient dans le même foyer au nord de Nancy. Avec Claude, 49 ans, ils travaillaient dans des établissements adaptés à leur handicap autour de Nancy et étaient heureux de pouvoir partir en vacances cet été à Wintzenheim.

Sidération et incompréhension des familles

Tous les quatre dormaient quand l’incendie s’est déclaré. Seule une cinquième personne de ce petit groupe a pu s’enduire à temps par la fenêtre.

Les proches de ces 4 vacanciers décédés sont "dans la sidération, et l’incompréhension" nous dit le directeur de leur structure de tutelle. Ils n’ont pas de colère ni de récriminations à propos de l’enquête et des polémiques sur les normes de sécurité du gîte. "Toutes ces questions viendront plus tard" nous confie le directeur. "Ils partagent la même volonté de se recueillir et de respecter la mémoire de leurs proches décédés", ajoute-t-il.

Deux associations touchées

Devant l'entrée du foyer Robert Gautier, géré par l'APEI à Amneville en Moselle, des bouquets de roses ont été déposés en hommage aux trois victimes qui y résidaient. L'association a également perdu un autre de ses membres, qui vivait au foyer de Pierrevilliers.

Jérôme, Fatima, Laure, et Marcelle étaient âgés de 40 à "une cinquantaine d'années", témoigne le président de l'association, Jean-Claude Jacoby, très ému. Dans ce foyer de 70 personnes, les victimes étaient connues de tous.

"Ils étaient là tous les soirs, ils mangeaient là tous les jours (...) On les pleure et on les pleurera toujours", a-t-il confié.

Deux autres adultes décédés étaient eux-aussi pris en charge en Moselle, sans que leur identité n'ait été communiquée à ce stade. Parmi les victimes figure également un accompagnant, dont l'identité, le sexe, l'âge ou la structure de rattachement sont pour l'heure inconnus.