EN DIRECT - Incendie en Alsace: 9 corps retrouvés, 2 disparus, Macron adresse ses "pensées"

Comme l'a précisé la préfecture du haut-Rhin, le Codis (centre opérationnel départemental des services d'incendie et de secours) a déployé 76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons incendie, 4 ambulances, un poste médical avancé et 3 échelles pour circonscrire l'incendie et assurer la prise en charge des victimes. 40 militaires de la gendarmerie sont également mobilisés.

Les pompiers sur les lieux d'un incendie dans un foyer pour personnes handicapées à Wintzenheim près de Colmar, dans le Haut-Rhin, le 9 août 2023 © Sébastien BOZON © 2019 AFP