"Un double miracle": une femme survit en sautant par la fenêtre pendant l'incendie de Wintzenheim

Un violent incendie s'est déclaré mercredi 9 août 2023 à Wintzenheim, dans un foyer accueillant des personnes en situation de handicap. Au total, 11 personnes ont perdu la vie, 17 autres ont réussi à échapper aux flammes. Denis Renaud, président de l'association AIEM de Nancy revient sur cette tragédie au micro de RMC.

Emotion et interrogations après le terrible incendie qui a coûté la vie à 11 personnes mercredi 9 août à Wintzenheim (Haut-Rhin). Au lendemain de ce drame, Denis Renaud, président de l'association AIEM de Nancy, était l'invité de RMC. Sur les 11 victimes de l'incendie, 4 étaient prises en charge par son association. Ce dernier a fait part de son émotion après le drame: "On est tous très touchés", explique-t-il.Il témoigne par ailleurs d'une sorte de miracle dans cette tragédie: une jeune femme, prénomée Leïla, a pu s'échapper des flammes juste à temps en sautant par la fenêtre.

"Elle a été réveillée par le bruit du feu. Elle a voulu descendre au rez-de-chaussé et a fait face à un mur orange de flammes. Elle referme la porte et a eu le réflexe d'aller à la fenêtre, et de sauter. Par chance, un autre résident a pu la rattraper dehors et elle a rien eu. C'est un double miracle, qu'elle ait pu se réveiller et qu'en sautant elle ne se soit pas fait mal", explique-t-il.

Témoin RMC : Denis Renaud - 10/08 7:35

Comment accompagner les victimes?

"Leïla a réagi de façon exceptionnelle, et je ne suis pas persuadé que beaucoup d'entre nous auraient eu la même promptitude et les mêmes réflexes. Elle n'a pas paniqué", salue-t-il.

Selon le témoignage de la jeune femme, relayé par Denis Renaud, les autres résidents ont vraisemblablement étaient "pris dans leur sommeil". L'heure est désormais au deuil et à la reconstruction pour les victimes de l'incendie ainsi que leurs proches.

"On a déjà mis en place, en lien avec la préfecture et l’ARS, une cellule de suivi psychologique pour tous ceux qui ont subi le drame. On a également une cellule en interne pour accompagner l’ensemble des résidents et les professionnels également", poursuit Denis Renaud.

De nombreuses interrogations

Plusieurs questions se posent désormais: comment expliquer une propagation aussi rapide des flammes et un bilan si lourd ?

“Des interrogations, on en a obligatoirement quand on pense au drame. L'enquête va déterminer les responsabilités de chacun et on saura prendre les nôtres s’il en est. On est un client qui achète une prestation après vérification d’un certain nombre de données", précisant qu'il a travaillé avec cette association pendant plusieurs années sans jamais avoir rencontré de tels problèmes.

L'enquête qui démarre sur les causes de l'incendie de Wintzenheim va alors devoir expliquer comment les flammes ont pu prendre au piège les victimes dans ce gîte de vacances. D'après les premiers éléments, il y aurait eu "un embrasement généralisé".

