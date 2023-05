Infirmière tuée à Reims: le suspect avait déjà poignardé quatre personnes en 2017

Une infirmière de 37 ans est décédée après une attaque au couteau au CHU de Reims, ce lundi. Le suspect avait déjà blessé quatre personnes, dont une grièvement, en juin 2017.

Une minute de silence dans tous les hôpitaux, ce mercredi à midi, "en hommage à Carène". C'est la volonté du ministre de la Santé, François Braun, au lendemain du drame au CHU de Reims. Une infirmière de 37 ans est morte ce mardi matin, des suites de ses blessures, après une attaque au couteau au sein de l'établissement. Une secrétaire médicale a été blessée et opérée, et ses jours ne sont plus en danger.

Le suspect est un homme de 59 ans avec des antécédents psychiatriques. Il a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi. Le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette, a indiqué que les faits étaient "requalifiés" en assassinat et tentative d'assassinat.

Cet homme avait déjà commis une agression similaire. D’après les informations de RMC, c’était en juin 2017 dans une structure médico-sociale au Meix-Tiercelin, où il était hébergé depuis des années. Sans raison apparente, il avait asséné des coups de couteau à quatre membres du personnel médical, une infirmière, un animateur, une aide-soignante et un chef de service. Les quatre avaient été blessés, dont un grièvement touché à la plèvre, selon nos confrères de l'Union, mais qui avait survécu à ses blessures.

Une audience prévue vendredi matin

Dans cette affaire, il avait été mis en examen pour violences aggravées, sans contrôle judiciaire. Le 30 juin 2022, un juge avait décidé de transmettre ce dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, afin qu'une décision soit prise de façon collégiale. Elle sera justement prise lors d'une audience prévue ce vendredi matin.

À ce moment, les magistrats pourront décider soit de prononcer une irresponsabilité pénale, soit de renvoyer le mis en cause devant le tribunal. Cette décision sera prise à partir des expertises psychiatriques qui ont été versées au dossier.