L'hôpital de Tulle condamné à payer un million d'euros de dommages et intérêts à un patient

L'hopital de Tulle a été lourdement condamné à indemniser un jeune patient, âgé de 26 ans au moment des faits. Un jeune homme à la vie brisée, devenu lourdement handicapé après un mauvais diagnostic. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral quelques jours après son passage aux urgences.

Un million d'euros de dommages et intérêts. C'est la somme que l'hôpital de Tulle a été condamné fin avril à verser à un jeune patient, victime d'un accident vasculaire cérébral. Malgré des signes précurseurs qu’il présentait, notamment des maux de crâne et difficultés à articuler, il avait été renvoyé chez lui sans passer d'IRM.

Une IRM qui avait pourtant été prescrite par son médecin traitant, très inquiet. Deux jours après sa longue attente à l'hôpital en vain, l'AVC se déclenche. L'homme, âgé de 26 ans à l’époque, perd l'usage de tout le côté droit de son corps ainsi que la vue de son œil gauche.

L'hôpital est jugé fautif par la justice. Un nouveau départ pour lui, comme l'explique son avocate Maitre Anne-Laure Godet.

“Il est très impatient de pouvoir passer à autre chose. De ne plus penser à une procédure judiciaire, à une compagnie d’assurance qui ne peut pas toujours payer ce qu’elle doit payer”, indique-t-elle.

L'hôpital a encore 2 mois pour faire appel

De l'argent car le jeune mécanicien ne peut plus travailler même en structure spécialisée. Un million d'euros de dommages et intérêts et 53.000 euros aussi de rentes chaque année. Des chiffres élevés mais pas si étonnants.

“Il faut payer l’aide humaine, il y a le salaire tous les mois, il faut adapter un logement au handicap… Toutes ces choses-là doivent changer pour qu’il retrouve une vie digne d’être vécue”, explique-t-elle.

Mais cette vie que décrit l’avocate ne pourra commencer réellement que dans deux mois, période durant laquelle l'hôpital condamné peut encore faire appel de la décision.