Désengorger les urgences d’ici fin 2024: "C’est surréaliste", selon l’urgentiste Patrick Pelloux

L’un des objectifs annoncés par Emmanuel Macron est de désengorger les urgences d’ici fin 2024. Un objectif inatteignable pour Patrick Pelloux, président de l’Association des urgentistes de France.

Dans son allocution de lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé ses objectifs dans le domaine de la santé. Et l'un des objectifs est notamment de désengorger tous les services d’urgence d’ici fin 2024, a déclaré le chef de l’Etat.

Une annonce qui a été accueillie par un "éclat de rire" par Patrick Pelloux, le président de l’Association des médecins urgentistes de France. "C’est surréaliste", a-t-il expliqué, "20 mois pour revenir sur 30 ans d’incohérence pour le service public et les urgences c’est impossible".

"Si vous ne résolvez pas le problème des lits d’aval pour les urgences, si vous ne résolvez pas le problème de l’hôpital public parce que les urgences sont indissociables de l’hôpital public, on n’y arrivera pas", a-t-il souligné.

Emmanuel Macron promet un système de santé "rebati"

Le chef de l’Etat a également promis un système de santé "profondément rebati". "Depuis six ans, 11 millions de Françaises et de Français ont pu bénéficier du reste à charge zéro pour leurs lunettes, leurs appareils auditifs ou leurs prothèses dentaires, nous avons mis fin au numerus clausus et nous avons massivement investi dans notre hôpital", a-t-il énuméré.

Mais il faut des "résultats concrets à court terme", a-t-il souligné, notamment en termes d'accès à un médecin traitant des patients atteints de maladies chroniques.