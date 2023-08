"Il protégeait les autres": l'émotion des proches de Thibaud, accompagnateur mort à Wintzenheim

Thibaud Roth avait 33 ans. Cet accompagnateur est l'une des 11 victimes de l'incendie du gîte à Wintzenheim. Ses funérailles ont lieu ce lundi, à Vandoeuvre-les-Nancy. Son frère, Simon, et sa maman Camille témoignent sur RMC.

Il était le seul accompagnateur-animateur à avoir péri dans l'exercice de ses fonctions lors de l'incendie du gîte de Wintzenheim... Thibaud avait 33 ans et a grandi à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Ses obsèques auront lieu à la salle omniculte du crématorium de Vandoeuvre-les-Nancy, ce lundi 21 août, à 15h30. Pour cette occasion, son frère Simon et sa mère Camille témoignent au micro de RMC.

Thibaud Roth, un "héros" passionné par son métier

Thibaud était un jeune homme souriant, bienveillant, généreux. "Il avait un charisme fou", précise sa maman, Camille. Tant de qualités qu'elle ne peut oublier... "Il avait tout le temps des histoires à nous raconter. C'était tellement drôle qu'on se demandait si c'était vrai. Sa manière d'être capable de nous faire rire, c'est ce que je garde dans mon cœur", poursuit-elle.

Lorsque que Camille a appris le décès de son fils, dans le terrible incendie du gîte de Wintzenheim, elle l'a imaginé mourir en héros:

"Pour moi, il a essayé de sauver le plus de monde possible. C'est dans sa nature de protéger les autres", décrit Camille, la mère de l'animateur qui a péri dans les flammes.

Au total, dix vacanciers en situation de handicap ont également perdu la vie. Ils étaient âgés de 23 ans à une cinquantaine d'années et s'appelaient Jennifer, Claude, Jimmy, Jérôme, Marcelle, Laure, Fatima, Jérôme, Régis et Christelle.

Un sentiment d'oubli

Selon le frère de l'accompagnateur de 33 ans, ce dernier était aussi profondément passionné par son métier. "Il nous disait qu'il était super heureux d'aller au gîte avec des personnes handicapées. Ça lui faisait un bien fou d'être là pour les autres", ajoute Simon.

Celui qui a grandi à Tomblaine aimait également l'art : il chantait, faisait de la musique et prenait des photographies.

Aujourd'hui, la famille Roth a le sentiment que le décès de Thibaud a été oublié. "Je me bats pour qu'il soit connu et reconnu et pas ignoré", conclut Camille, sa mère. Ses proches espèrent désormais voir du monde aux funérailles, pour lui rendre hommage.