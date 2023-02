Marseille: une escroquerie au malus écologique pour les voitures polluantes démantelée

Un réseau de concessionnaires du sud de la France a organisé une arnaque à grande échelle au malus écologique sur les voitures polluantes. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros pour l'État. Le gérant de ces consessions a été condamné par la justice.

Depuis 2008, un malus écologique a été instauré pour les véhicules les plus polluants, ce qui alourdit leur prix d’achat en fonction de leur taux d’émission de CO². Mais dans le sud de la France, un réseau de concessionnaires avait trouvé la parade pour contourner le système et proposer à ses clients des puissants SUV à des prix imbattables, explique La Provence.

>> Retrouvez toutes les infos du service police-justice de RMC sur le site et l’application RMC

Quatres lettres sur la carte grise

Les gérants trichaient sur la carte grise de ces grosses voitures polluantes et les déclaraient frauduleusement dans la catégorie des véhicules automoteur spécialement aménagé (VASP), une catégorie habituellement utilisée pour les véhicules type ambulances ou food-trucks. Les VASP sont en effet exonérés de malus écologique, ce qui peut rapporter, sur certains modèles, une économie allant jusqu'à 30.000 euros.

A Marseille, Vitrolles, Valence et Avignon, le réseau de concessions a ainsi revendu des centaines de voitures faussement exonérées de malus. Le préjudice monte à plusieurs millions d’euros pour l’État.

La supercherie a été relevée lors d’un simple contrôle routier: un gendarme du peloton motorisé d’Aubagne a remarqué cette anomalie sur une carte grise, déclenchant toute cette enquête. Le quotidien local rapporte que le gérant a été condamné à un an de prison avec sursis, 800.000 euros d’amende pour ses entreprises et plus de trois millions d’euros saisis sur leurs comptes.