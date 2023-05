Tarbes: une coach sportive retrouvée morte, son ex-conjoint s'est suicidé

INFO RMC. Une coach sportive de 41 ans a été retrouvée morte ce dimanche soir, près de Tarbes. Son ex-conjoint s'est suicidé.

Sa disparition avait été signalée par sa fille dès samedi. Le corps sans vie d'une coach sportive de 41 ans a été découvert ce dimanche soir vers 20 heures par les policiers, à Laloubère, près de Tarbes, selon les informations recueillies par RMC. Près d'elle, les enquêteurs ont également retrouvé le corps de son ex-conjoint, pendu à un arbre. Les policiers privilégient la thèse d'un meurtre, suivi d'un suicide.

L'ancien compagnon déjà mis en cause dans une affaire d'assassinat

Le couple était séparé depuis un mois. Mais ces deux derniers jours, l'ex-conjoint venait chercher la mère de famille à la sortie de son travail, dans une salle de sport. Aucun antécédent de violences conjugales n'avait été signalé entre eux. En revanche, l'ancien compagnon avait déjà été mis en cause dans une affaire d'assassinat.

Le commissariat de Tarbes avait lancé un appel à témoins après la disparition de cette coach sportive. "Audrey est passionnée par son métier, elle est toujours souriante et pleine d'énergie. Il est impensable qu'elle puisse disparaître de son plein gré. Elle aime son travail et les gens. Elle a beaucoup d'amis et est très appréciée de tout le monde. Dès qu'il y a une animation, elle est volontaire. Et surtout, elle adore ses deux filles", indiquait un collègue à La Dépêche.