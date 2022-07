Un nouveau policier blessé dans le quartier de la Guillotière à Lyon

Un policier a été renversé par un homme en scooter dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police.

Un policier de la Brigade anticriminalité (BAC) a été blessé dans la nuit de vendredi à samedi à Lyon selon des informations de franceinfo confirmées par BFMTV. Vendredi soir vers 22h, un homme en scooter a été arrêté dans le quartier de la Guillotière. Circulant "sans casque" et à "vivre allure", il a ralenti avec de repartir en accélérant, percutant et renversant ainsi le policier et le traînant sur une distance de dix mètres.

Les deux hommes ont été transportés à l'hôpital avant d'en sortir. Le policier s'est vu prescrir quatre jours d'interruption totale de travail (ITT). L'homme au scooter a été placé en garde-à-vue.

Gérald Darmanin à Lyon ce samedi

Cet incident se déroule alors que Gérald Darmanin est à Lyon ce samedi. Le quartier de la Guillotière a été marqué par la récente agression de trois policiers par une cinquantaine de personnes alors qu'ils interpellaient un individu suspecté de vol. Le ministre de l'Intérieur a rendu visite aux trois policiers ce jour avant de rencontrer les commerçants du quartier, à la préfecture de Lyon.

Un homme a été mis en examen lundi dans le cadre de cette affaire qui avait fait réagir la classe politique. Sur notre antenne, Gérard Collomb, ancien maire de la ville de Lyon, s'en était notamment pris à la nouvelle municipalité qu'il avait taxé de laxisme.