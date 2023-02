Yvelines: sans permis de conduire, la monitrice d'auto-école était en fait une livreuse de cannabis

Une jeune monitrice d'auto-école s'est fait contrôler par la BAC des Yvelines le week-end dernier. Ces derniers semblent être tombés sur un cas très particulier.

A seulement 22 ans, cette jeune monitrice d'auto-école a déjà l’art de cumuler les infractions. Employée d'une d’auto-école située dans les Yvelines, elle n’a plus de permis de conduire, sous le coup d’une suspension. Mais cela ne l’a visiblement pas empêchée de prendre le volant, et pas seulement dans le cadre de son travail.

Le week-end dernier, à Conflans-Sainte-Honorine, sa conduite intrigue un équipage de policiers de la BAC qui décide de la contrôler. Non seulement, elle n’a plus de permis, et aucun papier pour se justifier, mais en plus, les fonctionnaires sentent immédiatement une forte odeur de cannabis qui sort de son habitacle.

Prison avec sursis

Entre la fouille de sa voiture et celle de son appartement, les policiers ont saisi au total plus de 1.000 euros et près de 500 grammes de résine de cannabis, comme l'explique Le Parisien.

Il faut dire aussi que la semaine d’avant, la jeune femme avait déjà été arrêtée pour trafic de drogue. Elle était depuis sous contrôle judiciaire. En garde à vue, elle a fini par reconnaître que oui, depuis plusieurs mois, elle assure des livraisons de cannabis, ce que confirme l’analyse de son téléphone et de son GPS.

Sur le même sujet A 18 ans, elle joue pour la première fois au loto et gagne 32 millions d'euros

Jugée en comparution immédiate, précise Le Parisien, elle a été condamnée à dix mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, et l’obligation de travailler mais évidemment sans reprendre le volant.