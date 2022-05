Incidents au Stade de France: "Une cinquantaine de migrants" parmi les interpellations

Selon le policier Abdoulaye Kanté, invité d'"Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, "une cinquantaine de migrants" ont été interpellés samedi soir au Stade de France au moment des incidents avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool.

Le chaos au Stade de France. La finale de la Ligue des champions, qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg avant que la France en récupère l’organisation à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, a été marquée par des incidents aux abords de l’enceinte. Selon la préfecture de police et le ministère de l’Intérieur, c’est la masse de faux billets, qu’ils estiment à 30.000-40.000, qui est à l’origine des problèmes.

Un chiffre "fantaisiste" selon des observateurs, notamment Ronan Evain, responsable d’une association de supporters. Le dispositif des forces de l’ordre, avec un pré-filtrage inefficace et finalement retiré, est également pointé du doigt. Des personnes en auraient profité pour se rapprocher des portes d’entrée du Stade de France, où des supporters ont été victimes de vols.

Selon le bilan du ministère de l’Intérieur annoncé ce dimanche, 105 personnes ont été interpellées et 39 placées en garde à vue. Parmi elles, "il y avait des migrants" selon le policier Abdoulaye Kanté.

"Sur la centaine d’interpellations, il y avait aussi une cinquantaine de personnes qui étaient sans papiers, qui s’apparentaient à des migrants", a-t-il expliqué dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story.

"On a beaucoup parlé de jeunes de banlieue mais j’ai vu beaucoup de clandestins"

"C’était des scènes de chaos, des gens qui se faisaient agresser, des crachats… On a beaucoup parlé de jeunes de banlieue mais au niveau des agresseurs, j’ai vu beaucoup de clandestins, a raconté Maxime, un chauffeur privé, sur RMC. Une fois qu’on a accédé au stade, j’ai accompagné mon client. On a vu des scènes incroyables, la police était dépassée. Je ne veux pas incriminer la police, qui a fait ce qu’elle a pu. On voyait aussi les clandestins dans les parkings, en train de casser des voitures, de voler. Il y a peut-être une dizaine de voitures qui ont été cassées. Les chauffeurs se sont fait voler leurs effets personnels dans les véhicules."

Une réunion a été organisée ce lundi matin au ministère des Sports en présence des différents acteurs de l’organisation de la finale de la Ligue des champions, pour analyser les raisons de ce fiasco.