"La fin de l'impunité": un cyberharceleur de Marie Laguerre, agressée en 2018, devant la justice

Après avoir diffusé les images de vidéosurveillance de son agression à Paris en 2018, Marie Laguerre avait été victime de cyberharcèlement. Ce vendredi, l'un de ses harceleurs fait face à la justice. Une victoire pour la jeune femme qui veut que ce procès serve d'exemple.

En juillet 2018, la vidéo de l'agression violente de Marie Laguerre devient virale, d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans les médias: on y voit la jeune femme de 22 ans à l'époque, recevoir une violente gifle par un homme qui vient de l'insulter à plusieurs reprises alors qu'elle rentre du travail.

La victime décide alors de diffuser des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Mais dans la foulée, elle reçoit des centaines de messages de haine.

"Ça a commencé par des insultes sexistes: 'salope', 'sale pute', 'connasse' mais aussi des messages me traitant de menteuse et aussi des choses plus graves, des menaces de me frapper, de me violer, de me tuer", raconte-t-elle à RMC.