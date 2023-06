La maire de Saint-Brevin va déposer une 4e plainte contre les "intimidations" de l'extrême droite

10 jours après son élection, la nouvelle maire de Saint-Brevin-les-Pins Dorothée Pacaud, a annoncé déposer une 4e plainte contre les "intimidations" de l'extrême droite.

La maire de Saint-Brevin-les-Pins, Dorothée Pacaud (sans étiquette), élue le 9 juin dernier, s'apprête à déposer une quatrième plainte contre les "intimidations" de l'extrême droite, a-t-elle annoncé lundi à l'AFP.

"Il faut couper court à ces intimidations et à ces incitations à la haine et à la violence et arrêter de faire des gens des cibles", a déclaré à l'AFP Dorothée Pacaud.