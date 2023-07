La préfète de la région Centre-Val-de-Loire sera jugée pour prise illégale d'intérêts

Régine Engström, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, est soupçonnée d'avoir soutenu un projet immobilier de son ancien employeur Nexity, allant à l'encontre des services de l'Etat.

La préfète de la région Centre-Val-de-Loire Régine Engström sera jugée le 16 octobre à Paris pour prise illégale d'intérêts, a appris l'AFP mercredi auprès du Parquet national financier (PNF).

Le ministère public a cité à comparaître devant la 32e chambre financière du tribunal correctionnel de Paris celle qui est soupçonnée d'avoir soutenu un projet immobilier de son ancien employeur Nexity à Montargis (Loiret) contre la position des services de l'Etat.

"Dans cette affaire, mon parquet a, au regard des résultats de l'enquête préliminaire, décidé d'engager des poursuites", a précisé le procureur de la République financier Jean-François Bohnert à la République du centre.

L'enquête préliminaire avait été ouverte en mars 2022, et plusieurs lieux avaient été perquisitionnés début avril 2022, dont la préfecture du Loiret.

Selon son CV officiel, Régine Engström a été, entre novembre 2019 et sa prise de fonction comme préfète à Orléans, la directrice des partenariats stratégiques et de la responsabilité sociale et environnementale chez Nexity.

Auparavant, elle avait travaillé notamment au sein des services de la mairie de Paris (1993-1999 et 2003-2014), avant de faire un passage en cabinet ministériel à la Transition écologique puis aux Territoires entre 2016 et 2019.

Au soutien de son ancien employeur

Fin janvier 2022, Mediapart avait assuré dans un article que Mme Engström avait soutenu un projet immobilier de Nexity à Montargis contre la position des services de l'Etat, alors même qu'elle aurait annoncé son déport pour ne plus s'occuper de ce dossier, eu égard à ses fonctions passées.

Le projet prévoyait la destruction d'une partie de la caserne Gudin, bâtie au XIXe siècle et sous le régime de l'instance de classement aux monuments historiques, pour y construire une résidence seniors haut de gamme, d'après le média en ligne. Des opposants avaient fait valoir qu'il y avait une atteinte au patrimoine.

Début mars 2022, la caserne a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques, selon un courriel du ministère de la Culture à des élus dévoilé par des médias locaux.

Démise de ses fonctions en août prochain

Dans un communiqué diffusé après les perquisitions, la préfecture avait indiqué qu'elle n'avait "pas à faire de commentaires sur des investigations décidées par une institution judiciaire."

"Concernant le dossier de la caserne Gudin, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Pour mémoire, la préfète s'est, dès son arrivée, déportée de ce dossier", avait indiqué l'institution.

"La justice fait son travail. On ne fera pas de commentaire sur ce travail", a commenté mercredi un responsable de la communication de Nexity.

Mme Engström a pris ses fonctions de préfète de la région Centre-Val de Loire et du Loiret le 1er mars 2021. Elle les quittera le 21 août, selon une décision du Conseil des ministres du 13 juillet.