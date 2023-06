Crise du logement: Véronique Bédague, PDG de Nexity, déplore "les mythes élyséens"

Invitée d’"Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, la PDG de Nexity Véronique Bédague appelle à "sortir du déni" sur l’investissement immobilier, alors que le plan du gouvernement sur la crise du logement ne convainc pas les professionnels.

L’unanimité… contre lui. Les acteurs du secteur de l’immobilier ne sont pas convaincus par le plan du gouvernement, présenté par Elisabeth Borne ce lundi, pour répondre à la crise du logement. Invitée d’"Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, la PDG de Nexity Véronique Bédague salue la volonté de la Première ministre, mais appelle à "sortir du déni" sur l’investissement immobilier en pointant des "mythes" entretenus par Emmanuel Macron.

"C’est la première fois depuis six ans que je suis à Nexity que j’entends une Première ministre porter un plan global sur le logement. Au moins, la volonté y est. Il faut reconnaitre ce premier pas", explique Véronique Bédague. Mais dans l’ensemble, comme les autres professionnels, elle estime que les annonces du gouvernement ne suffisent pas.

"Au fond, le problème de ce plan, c’est qu’il y a deux mythes élyséens, assure-t-elle. Le premier, et Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre) et moi l’avons entendu à l’Elysée, c’est que l’investissement sur le logement n’est pas un investissement productif. On préfère que l’argent des Français, l’argent institutionnel, aille sur l’investissement productif. Est-ce que loger les Français, c’est productif ou pas ? (L’Elysée ne comprend pas l’intérêt d’investir sur le logement ?) Je pense que c’est ça. C’est un mythe tenace, sous-jacent. Ça se termine par des choses très simples, si on considère que loger les Français n’est pas productif. C’est ce que dit le patron du Medef: tous les ans, les Français font plus de transport pour aller travailler."

"Il faut qu’on attaque frontalement ces deux mythes"

"Le deuxième mythe, et le président l’a dit dans Challenges, c’est que l’investissement dans le logement est un paradis fiscal, ajoute Véronique Bédague. C’est écrit, porté par le président. J’avoue que dans le métier, on a tous été absolument sidérés. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne comprends pas. L’investissement dans le logement reste rentable, mais ce n’est pas l’investissement le plus rentable. Il a dit paradis fiscal. Il y a le mythe que le Pinel coûte très cher, qu’on donne à des gens riches. Non, le Pinel vient juste corriger le matraquage fiscal que le secteur public impose au secteur de l’immobilier. La taxe foncière, avec des augmentations considérables, c’est à peu près un point de rentabilité sur le logement. C’est quand même énorme.

Selon la PDG de Nexity, "il faut qu’on attaque frontalement ces deux mythes". "On avait l’impression de l’avoir fait avec Christophe Robert. Le logement, c’est un système global. Quand il n’y a plus de neuf, il n’y a plus de location, il y a plus de monde à la rue. Il va falloir qu’on sorte du déni sur l’investissement immobilier."