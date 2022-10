La Rochelle: deux hommes écroués après un go fast parti d'Espagne

Un véhicule chargé d'une demi-tonne de résine de cannabis, qui se dirigeait vers La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine), a été intercepté près de la frontière espagnole mercredi. À son bord, se trouvaient deux hommes de 28 et 25 ans, ils ont été écroués.

Deux hommes de 28 et 25 ans ont été écroués après l'interception de leur véhicule chargé d'une demi-tonne de résine de cannabis près de la frontière espagnole, alors qu'ils se dirigeaient vers la Rochelle.

Ils ont été interpellés mercredi, vers 20H20, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le véhicule, une Renault Talismann, était "volé et faussement immatriculé". À bord, les forces de l'ordre ont saisi "512 kilogrammes de résine" de cannabis "conditionnés dans 15 ballots" dans le coffre et sur la banquette arrière du véhicule, ainsi que "deux kilogrammes d'herbe de cannabis."

Deux autres personnes se sont enfuies

Une seconde voiture, qui ouvrait la route, a également été interceptée à son arrivée à La Rochelle, mais "les deux occupants du véhicule (sont parvenus) à s'enfuir", selon le procureur.

L'opération, déclenchée "suite à une information reçue des autorités espagnoles", a été menée conjointement par la police judiciaire et l'office anti-stupéfiants de la police nationale. Le parquet de Pau s'est dessaisi de l'affaire au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes, compétente sur le secteur de la Rochelle. Les deux trafiquants présumés ont ainsi été déférés au parquet de Rennes dimanche.

Passible de 30 ans de prison

Ils ont été mis en examen pour "récidive d'importation illicite en bande organisée de produits stupéfiants et de trafic de stupéfiants" et placés en détention provisoire. Les deux hommes étaient connus de la justice pour des faits similaires et ils risquent 30 ans de prison.