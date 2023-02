"Le garçon dans la boîte": un cold case vieux de 66 ans bientôt résolu aux États-Unis?

Près de 66 ans après la mort d'un petit garçon retrouvé dans un bois de Philadelphie, l'enquête a repris de zéro après la découverte de l'identité de la victime et de sa famille, grâce à la découverte d'un ADN correspondant. Malgré tout, le mystère reste entier autour de sa mort.

C’est une histoire qui a secoué l’Amérique il y a presque 66 ans. Le 25 février 1957, le corps d’un petit garçon, tondu, battu et mal nourri, est découvert par un étudiant dans un bois de Philadelphie (Pennsylvanie - États-Unis). Un corps anonyme. Personne n’avait déclaré sa disparition. Personne ne semblait s’en soucier. La presse américaine l'avait surnommé "Boy in the Box", "le garçon dans la boite".

Jusqu'au début de l'année, sa tombe portait la mention "Enfant inconnu d'Amérique". Toutes les pistes avaient été explorées: grossesse sous X, foyer d'orphelin... En vain. L'enquête n'a jamais été abandonnée. Par deux fois, en 1998 puis plus récemment en 2019, le corps du petit garçon a été exhumé pour des prélèvements ADN. Sans plus de réussite. Un cold case qui aurait pu rester irrésolu.

Un ADN qui a tout débloqué

Jusqu’à l'an dernier. Un homme a téléchargé son ADN sur une base de données publiques et pour la première fois, une correspondance a été trouvée. Il s'est avéré être le cousin du garçon dans la boite. En décembre 2022, les autorités ont révélé l'identité de l'enfant: il s'appelait Joseph Augustus Zarelli, né le 13 janvier 1953. Il avait donc quatre ans à sa mort.

Ses parents sont aujourd'hui décédés, en 1991 pour la mère et 2014 pour le père, et la police a découvert qu'ils n'ont pas élevé le petit garçon. Sa mère, Mary Elizabeth "Betsy" Abel, avait confié Joseph à une institution et son père, Augustus J. "Gus" Zarelli, n'a peut-être même jamais connu son existence.

Mais alors qui s'en est pris au petit garçon de quatre ans? 65 ans après sa mort, le mystère reste entier. Mais désormais Joseph a une famille. Des demi-frères et des demi-sœurs qui veulent désormais connaître la vérité. Certains ont même déjà repris l'enquête pour mettre un point final à cette histoire.