Les dealers à l'origine de la fête à Cavaillon? "A ce stade, ce n’est qu’une rumeur" pour la préfète

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, la préfète du Vaucluse Violaine Démaret reste prudente sur l'organisation d'une fête dans un quartier de Cavaillon. Des dealers sont soupçonnés, mais l'enquête est en cours.

Qui a payé et organisé la fête illégale du 14 juillet dans le quartier du Docteur-Ayme, à Cavaillon (Vaucluse)? Alors que les dealers de la cité sont soupçonnés d’avoir fait installer ces piscines, jeux gonflables et autres trampolines, notamment par la mairie, la préfète du Vaucluse reste prudente. "Depuis lundi et le démontage des installations, il y a eu des contrôles d’identité et des auditions judiciaires ont été décidées par le parquet pour trois personnes, indique Violaine Démaret dans ‘Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story. L’enquête a été lancée pour savoir qui a pu installer et payer la prestation. A ce stade, ce ne sont que des soupçons. La procureur de la République a parlé de rumeurs. L’enquête permettra de dire si ce sont ou pas des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants."

Et elle récuse l’idée d’une "prise de pouvoir" des dealers dans ce quartier. "Il n’y a pas de prise de pouvoir. On parle de l’installation de piscines et de châteaux gonflables, qui ont fait l’objet de contraventions. A ce stade, je ne peux qu’émettre des hypothèses. Mais ce n’est pas à moi que revient le travail de dire si ce sont des trafiquants qui les ont mis en place. Laissons la police travailler. L’autorité judiciaire se prononcera quand elle aura pu tirer des conclusions. A ce stade, ce n’est qu’une rumeur", répète Violaine Démaret.

La municipalité, par voie de communiqué, a annoncé qu'une plainte a été déposée après cette fête illégale. Le bailleur social aurait aussi déposé plainte contre X, pour occupation illégale de l’espace public et mise en danger de la vie d’autrui, pour l'utilisation des bornes à incendie pour remplir la piscine.

"C’est un commerce qui est très juteux"

Dans cette cité du Docteur-Ayme, la lutte contre le trafic de drogue est récurrente. "C’est une réalité, ça n’est pas nouveau, souligne la préfète du Vaucluse. Cela fait des mois et des années que nous essayons de l’endiguer. Ces derniers mois, nous avons eu de vraies réussites dans ce quartier. Mais c’est une tâche continue. Dès que nous arrivons à démanteler un cartel, que l’autorité judiciaire décide d’incarcérer des trafiquants, il y en a d’autres qui prennent la place. C’est un commerce qui est très juteux."

Des forces de l’ordre sont arrivées en renfort, sur place. "On a 48 CRS de la CRS 27 implantée à Toulouse qui sont arrivés hier (jeudi), explique Violaine Démaret. Je les ai déployés de 16h à 22h. Ensuite, ils ont été complétés par un autre dispositif qui avait été prévu depuis plusieurs jours, avec des fonctionnaires locaux. De 16h à 2h du matin, on avait un dispositif sur la cité. Je reconduis le dispositif aujourd’hui et on continuera d’en mettre. Pendant dix heures, ce dispositif a permis de contrôler près de 180 personnes, plus de 100 véhicules, et on a donné des suites pour 14 situations individuelles, avec soit des contraventions, soit des amendes forfaitaires délictuelles. On a un consommateur de stupéfiant qui s’est vu notifier une amende de 200 euros."