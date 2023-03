Leslie et Kévin: la commune de Puyravault, au centre des recherches, sous le choc

Deux corps ont été retrouvés, vendredi et samedi, dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Le premier corps a été retrouvé dans la commune de Puyravault. Un petit village sous le choc.

100 jours après la disparition de Kévin et Leslie dans les Deux-Sèvres, deux corps ont été retrouvés samedi en Charente-Maritime. Si le jeune couple n'a pas été formellement identifié, il y a peu de place au doute. Les fouilles ont débuté vendredi grâce aux indications données aux enquêteurs par un des principaux suspects. Le premier corps a été découvert vendredi soir à Puyravault (Charente-Maritime) dans un endroit isolé près d'un champ.

Sur place, gendarmes et experts ont multiplié les allées et venues sur place. Dans cette commune de 700 habitants, les locaux sont sous le choc. Comme les habitants d'une petite maison blanche, près de la verdure. C'est l'habitation la plus proche des zones de fouilles. Le spectacle macabre a commencé vendredi après-midi.

Un corps retrouvé dans un chemin isolé

"Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de voitures au niveau du bois et je me suis demandé ce qui se passait" témoigne l'habitante de cette maison. "Quand on a vu qu'il y avait des combinaisons blanches, je me suis dit que c'était quelque chose de sérieux". Les combinaisons blanches c'est celles de la police scientifique. Ils sont au bout champ qui se trouve devant la maison. Là-bas, un chemin isolé d’un kilomètre de long, sans issue avec quelques buttes de terre où le premier corps a été retrouvé.

"On a peur. On se dit comment c'est possible. C'est en face de chez nous, dans notre petit village" raconte cette mère de famille. Elle raconte que sa fille âgée de cinq ans du voit les nombreux camions de gendarmes. Apeurée, elle multiplie les questions à ses parents.

"Un petit traumatisme"

Cette inquiétude est partagée par tout le village de Puyravault: "Tout le monde est un peu interpellé et on essaye de rassurer les gens. Ça crée un petit traumatisme. On est un village tranquille avec une qualité de vie et où il se passe peu de choses…" explique le maire de Puyravault Raymond Desille.

Le deuxième corps a été découvert, samedi, à sept kilomètres de là, à Virson, en bordure d’une forêt. Dans cette affaire, deux hommes ont été mis en examen, jeudi et vendredi, un troisième suspect a été mis en examen hier, pour "assassinats, enlèvement et séquestration et modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité".